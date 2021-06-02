台積電宣布4奈米在第3季量產 並推出車用晶片新技術

台積電總裁魏哲家今日在台積電技術論壇中表示，台積電4奈米製程技術，可望在今年第3季量產，比原訂時程提前一季；另也推出車用晶片製程技術N5A，明年第3季量產，滿足更新穎且更強化的汽車應用。

他在開場時說：「數位化以前所未有的速度改變社會，人們利用科技克服全球疫情帶來的隔閡，彼此進行連繫與合作，並且解決問題。數位轉型為半導體產業開啟了充滿機會的嶄新格局，而台積公司全球技術論壇彰顯了許多我們加強與擴充技術組合的方法，協助客戶釋放創新。」

台積電於 2020 年領先業界量產 5 奈米技術（N5），其良率提升的速度較前一世代的7奈米技術更快。N5 家族之中的 N4 加強版藉由減少光罩層，以及與 N5 幾近相容的設計法則，進一 步提升了效能、功耗效率、以及電晶體密度。自從在 2020 年台積公司技術論壇公布之後， N4 的開發進度相當順利，預計於 2021 年第3季開始試產。

台積電推出5奈米家族的最新成員-N5A 製程，目標在於滿足更新穎且更強化的汽車 應用對於運算能力日益增加的需求，例如支援人工智慧的駕駛輔助及數位車輛座艙。N5A 將現今超級電腦使用的相同技術帶入車輛之中，搭載 N5 的運算效能、功耗效率、以及邏 輯密度，同時符合 AEC-Q100 Grade 2 嚴格的品質與可靠性要求，以及其他汽車安全與品 質的標準，台積公司生氣蓬勃的汽車設計實現平台也提供支援。N5A 預計於 2022 年第3季問世。

台積電N3 技術於 2022 年下半年開始量產時將成為全球最先進的邏輯技術。N3 憑藉著 可靠的 FinFET 電晶體架構，支援最佳的效能、功耗效率、以及成本效益，相較於 N5 技 術，其速度增快 15%，功耗降低達 30%，邏輯密度增加達 70%。