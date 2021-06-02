ViewSonic推出桌上型多重身分認證系統 加速無紙化發展
ViewSonic於5月31日開跑的台北國際電腦展線上展#COMPUTEXVirtual 2021中，首度展示市面上第一台桌上型多重身分認證系統MA產品系列。
透過整合六種常用的數位認證機制，包括簽名、指紋、拍照攝影、文件和證件掃描、數位密碼與卡片讀取，讓企業可以彈性結合不同認證功能，不僅提升數位認證效率，也滿足多重身分認證的安全需求。此創新的電子簽章解決方案協助銀行、醫院、飯店、電信等產業加速無紙化認證發展，同時因應疫情，可減少第一線服務人員與客戶的接觸，產品皆透過抗菌技術處理，也降低接觸感染風險。
ViewSonic台灣區總經理黃金得表示，為協助業界加速推動無紙化流程，ViewSonic提供完整的電子簽章解決方案，整合電磁筆顯示器與相關軟體應用。ViewSonic電磁筆顯示器提供傳統筆記的書寫體驗，提升文件管理效率，也確保商業、學術等機密文件與電子簽章的安全性。
此次推出的桌上型多重身分認證系統，可輕鬆安裝在接待櫃檯、辦公桌等檯面上，優化實體作業流程、節省架設空間。整合生物辨識與非生物辨識機制，以多重身分認證來加強身分驗證的安全強度，將為業界帶來突破式的創新。
桌上型多重身分認證系統MA產品系列可依不同需求搭配10吋或12吋顯示螢幕，整合電磁筆顯示器、廣角攝影機、指紋辨識器、讀卡機與NFC技術。在生物辨識機制上，可採用數位簽名、指紋、臉部拍照攝影，非生物辨識功能則包括掃描、數位密碼與卡片讀取，甚至支援即將換發的數位身分證。
此外，還能結合文件管理、公文簽呈、病歷管理、同意與合約書簽署等各種應用軟體，使用者再也不用手寫繁複的申請表單，第一線服務人員也不需手忙腳亂，就能快速完成銀行開戶、電信申辦門號等需要簽署多張合約之業務，同時滿足多重身分認證的需求。
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