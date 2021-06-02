台積電宣布 推出6奈米RF（N6RF）製程

2021年台積電（2330）技術論壇活動登場，並首次發表6奈米RF（N6RF）製程，將先進的6奈米邏輯製程所具備的功耗、效能、面積優勢帶入到5G射頻（RF）與WiFi 6/6e解決方案。

2021年線上技術論壇於6月1日於北美、6月2日於中國、歐洲、台灣同步登場，由台積電總裁魏哲家率領高階主管專題演講，釋出產業動態與技術演進。

台積電藉由本次的技術論壇首次發表N6RF製程，將先進的N6邏輯製程所具備的功耗、效能、面積優勢帶入到5G射頻（RF）與WiFi 6/6e解決方案。相較於前一世代的16奈米射頻技術，N6RF電晶體的效能提升超過16%。

N6RF可說是支援5G時代的先進射頻技術。台積電指出，相較於4G，5G智慧型手機需要更多的矽晶面積與功耗來支援更高速的無線數據傳輸，5G讓晶片整合更多的功能與元件，隨著晶片尺寸日益增大，它們在智慧型手機內部正與電池競相爭取有限的空間。

台積電表示，N6RF製程針對6GHz以下及毫米波頻段的5G射頻收發器提供大幅降低的功耗與面積，同時兼顧消費者所需的效能、功能與電池壽命，亦將強化支援WiFi 6/6e的效能與功耗效率。

此外，台積電今年也對外揭露3DFabric系統整合解決方案，持續擴展由三維矽堆疊及先進封裝技術組成的完備3DFabric系統整合解決方案。

台積電指出，針對高效能運算應用，將於2021年提供更大的光罩尺寸來支援整合型扇出暨封裝基板（InFO_oS）及

CoWoSR封裝解決方案，運用範圍更大的佈局規畫來整合小晶片及高頻寬記憶體。

此外，系統整合晶片之中晶片堆疊於晶圓之上（CoW）的版本預計今年完成7奈米對7奈米的驗證，並於2022年在嶄新的全自動化晶圓廠開始生產。

針對行動應用，台積電則推出InFO_B解決方案，將強大的行動處理器整合於輕薄精巧的封裝之中，提供強化的效能與功耗效率，並且支援行動裝置製造廠商封裝時所需的動態隨機存取記憶體堆疊。