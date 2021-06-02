台積電技術論壇登場 宣布3奈米提前一季試產

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（2）日舉辦2021年技術論壇，並宣布4奈米預計2021年第3季開始試產，較先前規劃提早一季時間，3奈米製程則將依計畫於2022年下半年量產。

台積電總裁魏哲家指出，數位轉型為半導體產業開啟了充滿機會的嶄新格局，而該公司的全球技術論壇彰顯了許多加強與擴充技術組合的方法，協助客戶釋放創新。

今年是台積電連續第二年採用線上形式舉行技術論壇，與客戶分享台積公司最新的技術發展，包括支援下一世代5G智慧型手機與WiFi 6/6e效能的N6RF製程、支援最先進汽車應用的N5A製程、以及3DFabric系列技術的強化版。

台積電在這次的技術論壇會中揭示先進邏輯技術、特殊技術、以及3DFabric先進封裝與晶片堆疊技術之最新創新成果，今年共計超過5,000位來自全球各地的客戶與技術夥伴註冊參與6月1至2日舉行的線上技術論壇。

2021年線上技術論壇於6月1日於北美、6月2日於中國、歐洲、台灣同步登場，由台積電總裁魏哲家率領高階主管專題演講，釋出產業動態與技術演進。

魏哲家表示：「數位化以前所未有的速度改變社會，人們利用科技克服全球疫情帶來的隔閡，彼此進行連繫與合作，並且解決問題。數位轉型為半導體產業開啟了充滿機會的嶄新格局，而台積公司全球技術論壇彰顯了許多我們加強與擴充技術組合的方法，協助客戶釋放創新。」

台積電在今年的技術論壇上，秀出代表先進技術領導地位的 N5（5奈米）、N4（4奈米）、N5A（5奈米A）、以及N3（3奈米）能量。

台積電指出，自2020年領先業界量產5奈米技術，其良率提升的速度較前一世代的7奈米技術更快。而N5家族之中的N4加強版藉由減少光罩層，以及與N5幾近相容的設計法則，進一步提升了效能、功耗效率、以及電晶體密度。

台積電指出，自從在2020年台積公司技術論壇公布之後，N4的開發進度相當順利，預計於2021年第3季開始試產。

台積電也推出了5奈米家族的最新成員－N5A製程，目標在於滿足更新穎且更強化的汽車應用對於運算能力日益增加的需求，例如支援人工智慧的駕駛輔助及數位車輛座艙。

台積電表示，N5A將現今超級電腦使用的相同技術帶入車輛之中，搭載N5的運算效能、功耗效率、以及邏輯密度，同時符合AEC-Q100 Grade 2嚴格的品質與可靠性要求，以及其他汽車安全與品質的標準，台積公司生氣蓬勃的汽車設計實現平台也提供支援。

台積電的N3技術預定於2022年下半年開始量產時將成為全球最先進的邏輯技術。N3憑藉著可靠的FinFET電晶體架構，支援最佳的效能、功耗效率、以及成本效益，相較於N5技術，其速度增快15%，功耗降低達30%，邏輯密度增加達70%。