Sony推超值家庭劇院組無線連結 升級5.1聲道視聽享受

Sony HT-S40R家庭劇院組結合三聲道單件式環繞音響、重低音揚聲器及無線後環繞揚聲器，即將6月2日在台上市；高達600W大功率輸出傳遞震撼音效，搭配實體後環繞揚聲器，為居家娛樂打造全方位立體聲、感受如臨現場的視聽體驗，揚聲器更以化繁為簡的無線連結，實現簡潔俐落的空間配置。

台灣索尼表示，HT-S40R提供強力600W輸出功率，組件為三聲道單件式環繞音響和重低音揚聲器，並配備一對無線後環繞揚聲器，前後音場完整包覆，不僅提供全音域震撼聽感，更提供完整360度實體環繞音效前後呼應，支援居家影視或各式娛樂音效達到親臨現場的逼真體驗。

同步配備Dolby Digital 音效解碼，可傳遞更高規格的視聽享受，輸入介面更提供多樣的HDMI ARC、光纖與3.5mm類比連接埠，滿足各式音源輸入規格，且搭載藍牙連線功能連結串流音樂，輕鬆播放喜愛的音樂清單，營造豐富的居家空間氛圍。

此外，HT-S40R採用直覺便利的個人化設定，針對多元的影視內容，可透過遙控器一鍵選擇最適合的聲音配置，包含自動音效、劇院、音樂、標準、夜間和語音模式，享受高品質的居家娛樂體驗。

並且，具備輕薄小巧的單件式揚聲器，流線的簡約設計結合高質感網罩，搭配壁掛式功能更可簡化空間配置；為減少線材繁瑣的收納，特別設計和重低音箱共用電源，與後環繞揚聲器也可透過無線傳輸擴大機同步發聲，減少整體空間前後配線，享受環繞視聽的同時也兼具俐落時尚的空間美感。