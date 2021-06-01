快訊

稱郭台銘的疫苗「快過期了」遭轟 李秉穎晚間改口了

AMD攜手台積電 推出3D chiplets技術

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

超微（AMD）總裁暨執行長蘇姿丰今（1）日於Computex主題演講中，揭露多項重大技術進展與業界合作，該公司與台積電（ 2330 ）在生產製程與封裝技術兩方面都合作緊密，發表3D 小晶片（Chiplets）封裝技術。

蘇姿丰說，先進技術是其產品力的關鍵基礎，這代表的是把最好製程技術與封裝技術相結合，該公司已採用台積電的7奈米製程生產，並應用在超過30項產品上，至於5奈米製程也進展順利，正在開發中，相關產品預計將於明年可推出樣品。

另外，在封裝技術方面，蘇姿丰提到，AMD在相關領域的投資演進史，2019年該公司利用Chiplets封裝，到現在則推出3D Chiplets技術。

AMD的3D chiplet技術，是將chiplet架構與3D堆疊結合，AMD指出，這是與台積電攜手合作開發的領先技術，功耗低於現有的3D解決方案，並提供比現有3D封裝解決方案高出超過15倍的密度。

台積電 AMD

延伸閱讀

想回台積電問有啥條件？過來人曝他這特點「根本超夯」

超微宣布和特斯拉、三星合作 台積電受惠

瞄準中小股漲贏台積電 富邦半導體ETF募破60億元

日官方拍板出資百億支持台積電在日研發 公司回應了

相關新聞

想回台積電問有啥條件？過來人曝他這特點「根本超夯」

不少人都好奇國內晶片大廠台積電的面試眉角，曾有過來人分享因為放鳥台積電面試而被人資拉黑，甚至有人考慮錄取後不報到而被警告「不去述職一定黑」。近日則有網友在PTT上詢問「台積回鍋有什麼條件」，引來不少過來人直呼「回鍋等於即戰力，根本超夯」。

十銓推出三大主題儲存方案

記憶體品牌及模組廠十銓科技（4967）宣布，配合本周登場的COMPUTEX線上雙平台展，參與這項展覽，並重磅推出包含「散...

IC缺料、三星淡出 液晶監視器面板Q1出貨季減8.6%

研究機構集邦科技（TrendForce）今（1）日發布研究指出，受惠於疫情推動宅經濟消費，去年第2季開始至今IT產品需求...

受限缺料及三星淡出供應 第1季監視器面板出貨季減8.6%

根據TrendForce研究指出，受惠於疫情衍生的宅經濟效應，自去年第2季起至今IT產品需求不墜，然2021年受到三星顯...

日月光董座張虔生致信員工：做好防疫 保護自己及家人

國內疫情嚴峻，全台升至三級警戒，國內封測龍頭日月光集團董事長張虔生今日特別致信給集團所有員工，勉勵大家要做好防疫，保護自...

聯電宣示於2050年達成淨零碳排

晶圓代工大廠聯電（2303）今（1日）正式宣示，為積極響應「巴黎氣候協定」地球升溫不超過1.5°C之目標，聯電領先全球半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。