想回台積電問有啥條件？過來人曝他這特點「根本超夯」

不少人都好奇國內晶片大廠台積電的面試眉角，曾有過來人分享因為放鳥台積電面試而被人資拉黑，甚至有人考慮錄取後不報到而被警告「不去述職一定黑」。近日則有網友在PTT上詢問「台積回鍋有什麼條件」，引來不少過來人直呼「回鍋等於即戰力，根本超夯」。

前台積電工程師透過好友在批踢踢詢問，表示自己曾是台積電的基層工程師，近期投履歷想回鍋，也有和主管面試，然而迄今仍沒有收到對方回應、人資也沒有邀請他來後續面試，納悶是不是用人條款有變革。對此不少過來人或同行給原PO建議，表示「除非你之前很黑，不然回鍋都又聽話待又久」。

網友們表示，也曾有人三進三出，除非有被註明永不錄用，否則八九不離十會被錄取。而對於過去擔心台積電人資的權限太大，也有人指出現實面，認為如果過去工作表現不算差，「部經理要你，HR擋不住」。多半網友都認為，回鍋代表可以很快上手，省去新手上路的教導適應期。

不過也有人不解，認為「新鮮的肝都用不完了，為何要挑個有前科的」，認為不少應屆畢業生應該會是台積電的首選，指出原PO當初「會離職就是想拚一個，會回鍋就是不想努力了想吃大鍋飯」，不解為何他還要再回台積。