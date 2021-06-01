十銓推出三大主題儲存方案

記憶體品牌及模組廠十銓科技（4967）宣布，配合本周登場的COMPUTEX線上雙平台展，參與這項展覽，並重磅推出包含「散熱」、「大容量」及「DDR5」等三大主題的儲存解決方案。

十銓表示，在M.2 PCIe 傳輸介面的固態硬碟（SSD）持續高速運轉過程，會產生高熱問題，十銓科技提供散熱解決方案，創新運用特殊材質，如超強鋁鰭片式專利散熱片、超薄石墨烯專利散熱片、航太陶瓷散熱片等，能顯著提升散熱效果，其獨特散熱技術橫掃華人市場發明及新型專利。

如十銓旗下電競品牌T-FORCE的 CARDEA A440 PCIe4.0 SSD便為業界首創，同時提供兩個專利認證散熱套裝組合，可一次擁有超強鋁鰭片式專利散熱片及超薄石墨烯專利散熱片，賦予消費者自選組裝的彈性，只要你使用的主機板支援M.2 PCIe SSD接口，CARDEA A440 PCIe4.0 SSD即能提供合適的散熱方案，讓玩家依照自己的需求，選用對應的散熱片，展現十銓科技精心設計的巧思。

十銓的T-FORCE研發團隊，以創新的航太陶瓷材質打造CARDEA Ceramic C440 SSD的散熱片，陶瓷散熱片不僅提供更優異的散熱效果(散熱瓦數高、不蓄熱、直接散熱)，同時具有輕薄、抗電磁波干擾、耐高溫、抗冷熱衝擊的特性。C440其散熱片厚度僅約1mm，有效排除許多機構干涉的組裝問題，全面提升玩家遊戲及日常工作的效率，掀起全球電競的白色高冷旋風。

此外，為因應現今世代數據爆炸式成長，為全球消費者先提前解決儲存空間不足的困擾，十銓也持續推出大容量的記憶體、固態硬碟及記憶卡，為消費者重要資料提供最強力的後盾。十銓科技T-FORCE研發團隊不斷超越巔峰，震撼推出更高頻率的記憶體，同時也致力於記憶體容量上的提升。

今年T-FORCE團隊更特別針對需要超高效能運算的英特爾和超微的高端平台，於COMPUTEX期間推出T-FORCE XTREEM ARGB DDR4 3600 CL18-22-22-42 256GB(32GBx8)超大容量記憶體8支套裝。

其中，XTREEM ARGB 以幻彩全鏡面的外觀設計以及穿透導光的視覺效果榮獲德國紅點設計大獎，完美呈現光學工藝的層次美感。效能上滿足高端工作站、影音編輯者以及專業科學運算對於大容量的需求，更是追求頂尖效能玩家們的最佳記憶體選擇。