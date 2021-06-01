GIS吞蘋果二大產品訂單 營運快速加溫

觸控模組大廠業成GIS-KY（6456）喜迎旺季，目前除持續出貨新款iPad Pro外，預期也將列入蘋果下半年即將發表的Macbook供應鏈，負責液晶顯示器模組（LCM）相關業務，整體營運表現第2季業績淡季不淡、第3季快速增溫。

日前蘋果公布去年度前200大供應鏈，GIS入列其中，主要原因來自競爭對手歐菲光淡出蘋果供應鏈，而GIS獲轉單效應加持，供貨比重大幅提升，因此成功晉升前200大供應鏈。

法人表示，除歐菲光淡出供應鏈是一大助力外，GIS具有產能以及良率二大優勢，加上有鴻海在背後撐腰，進而讓蘋果對其依賴度與日俱增，因此在供應鏈地位正顯著提升。

此外，GIS近年來不僅持續深耕本業觸控模組，同時也跨足LCM代工業務，因此從零組件到面板組裝代工都可提供服務給客戶；目前GIS已是iPad、Macbook的主要供應鏈。

據悉，蘋果新款筆電Macbook預計近期將正式發表，而GIS將會肩負關鍵角色，估計本季底、第3季初就會開始大量出貨，而iPad Pro因全球各地開始陸續上市，預料將持續貢獻營收。

法人表示，iPad Pro與Macbook均是蘋果旗下生命週期較長的產品，因此在供應鏈站穩腳步，有助於GIS長期業績表現呈現穩定向上，而未來iPhone若大量導入京東方的OLED面板，GIS則有機會重返iPhone供應鏈，屆時業績將呈現爆發性成長。

GIS今日股價開高走高，尾盤強鎖漲停版，上漲9.6元，收108元。GIS今年首季每股純益0.67元，較去年同期每股純益0.31元倍增。