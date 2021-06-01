快訊

死亡案例變少不合理！聯醫醫師爆：忠孝院區不少通報死亡尚未公布

5搶1／中華隊集訓基地找到了 3日施打疫苗後前進斗六

GIS吞蘋果二大產品訂單 營運快速加溫

經濟日報 / 記者陳昱翔／即時報導

觸控模組大廠業成GIS-KY（6456）喜迎旺季，目前除持續出貨新款iPad Pro外，預期也將列入蘋果下半年即將發表的Macbook供應鏈，負責液晶顯示器模組（LCM）相關業務，整體營運表現第2季業績淡季不淡、第3季快速增溫。

日前蘋果公布去年度前200大供應鏈，GIS入列其中，主要原因來自競爭對手歐菲光淡出蘋果供應鏈，而GIS獲轉單效應加持，供貨比重大幅提升，因此成功晉升前200大供應鏈。

法人表示，除歐菲光淡出供應鏈是一大助力外，GIS具有產能以及良率二大優勢，加上有鴻海在背後撐腰，進而讓蘋果對其依賴度與日俱增，因此在供應鏈地位正顯著提升。

此外，GIS近年來不僅持續深耕本業觸控模組，同時也跨足LCM代工業務，因此從零組件到面板組裝代工都可提供服務給客戶；目前GIS已是iPad、Macbook的主要供應鏈。

據悉，蘋果新款筆電Macbook預計近期將正式發表，而GIS將會肩負關鍵角色，估計本季底、第3季初就會開始大量出貨，而iPad Pro因全球各地開始陸續上市，預料將持續貢獻營收。

法人表示，iPad Pro與Macbook均是蘋果旗下生命週期較長的產品，因此在供應鏈站穩腳步，有助於GIS長期業績表現呈現穩定向上，而未來iPhone若大量導入京東方的OLED面板，GIS則有機會重返iPhone供應鏈，屆時業績將呈現爆發性成長。

GIS今日股價開高走高，尾盤強鎖漲停版，上漲9.6元，收108元。GIS今年首季每股純益0.67元，較去年同期每股純益0.31元倍增。

GIS 蘋果供應鏈 iPad

延伸閱讀

疫情宅在家 Google、蘋果人流移動數據出爐

蘋果公布供應鏈名單 主要台廠據點曝光

蘋果將在全球增設更多實體門市 助消費者體驗新科技

因使用體驗問題影響 蘋果將Podcast付費訂閱服務延後至6月上線

相關新聞

十銓推出三大主題儲存方案

記憶體品牌及模組廠十銓科技（4967）宣布，配合本周登場的COMPUTEX線上雙平台展，參與這項展覽，並重磅推出包含「散...

IC缺料、三星淡出 液晶監視器面板Q1出貨季減8.6%

研究機構集邦科技（TrendForce）今（1）日發布研究指出，受惠於疫情推動宅經濟消費，去年第2季開始至今IT產品需求...

受限缺料及三星淡出供應 第1季監視器面板出貨季減8.6%

根據TrendForce研究指出，受惠於疫情衍生的宅經濟效應，自去年第2季起至今IT產品需求不墜，然2021年受到三星顯...

日月光董座張虔生致信員工：做好防疫 保護自己及家人

國內疫情嚴峻，全台升至三級警戒，國內封測龍頭日月光集團董事長張虔生今日特別致信給集團所有員工，勉勵大家要做好防疫，保護自...

聯電宣示於2050年達成淨零碳排

晶圓代工大廠聯電（2303）今（1日）正式宣示，為積極響應「巴黎氣候協定」地球升溫不超過1.5°C之目標，聯電領先全球半...

超微首攜手台積電3D小晶片先進封裝技術 產品年底亮相

美商超微（AMD）總裁暨執行長蘇姿丰今日在台北國際電腦（COMPUTEX）上正式發表與台積電合作的全新三維空間（3D）的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。