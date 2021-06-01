快訊

核二廠2號機持續異常 今晚將加大降載幅度查修

台大醫生指「郭台銘的疫苗快過期了」 劉宥彤4點聲明駁斥

倚天酷碁 首次發動募資「Acer Gadget⾏動⽀付⼿環」

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導
因應疫情日益嚴峻，零接觸支付成為防疫趨勢，倚天酷碁Acer Gadget ⾏動⽀付⼿環將iPASS一卡通晶片置於黑色主珠中，搭乘大眾運輸、生活採買甚至是繳交政府規費等等，伸出手感應「嗶」一下完成付費。 圖/倚天酷碁提供
因應疫情日益嚴峻，零接觸支付成為防疫趨勢，倚天酷碁Acer Gadget ⾏動⽀付⼿環將iPASS一卡通晶片置於黑色主珠中，搭乘大眾運輸、生活採買甚至是繳交政府規費等等，伸出手感應「嗶」一下完成付費。 圖/倚天酷碁提供

宏碁（2353）積極推動轉型生活風格（Lifestyle）品牌，旗下Acer Gadget倚天酷碁公司自2021年6月起由倚天資訊與酷碁科技正式合併成立；因應疫情日益嚴峻，零接觸支付成為防疫趨勢，倚天酷碁公司以創新創意的科技產品打造不同的生活風格，致力於智慧生活領域，更以打造跨界智慧穿戴產品見長，今與「有設計」攜手合作，雙方皆為大集團旗下為創意而成立的子公司，首次發動募資「Acer Gadget ⾏動⽀付⼿環」，將科技生活量能與文創底蘊倍數放大，希望以此大幅提升零接觸支付。

倚天酷碁公司總經理鍾逸鈞表示，以科技帶動有溫度的智慧生活是倚天酷碁的發展基調，我們以使用者體驗出發，當創新創意一一結合日常生活，科技的實用性便能在生活中被實現。

民眾消費習慣受疫情影響，「嗶經濟」爆發，倚天酷碁公司從使用者的行為觀察到，部分民眾習慣的手機支付需拉下口罩解鎖或輸入密碼，使用上仍有不便利；Acer Gadget ⾏動⽀付⼿環將iPASS一卡通晶片置於黑色主珠中，搭乘大眾運輸、生活採買甚至是繳交政府規費等等，伸出手感應「嗶」一下完成付費，除此之外，還可綁定LINE Pay Money儲值，實現徹底的零接觸生活。

倚天酷碁公司經由觀察市場動向，應用無線射頻識別天線的整合技術，將行動支付功能整合於一顆小小球體，首創市面上最小3D立體的行動感應支付技術，並結合天然礦石設計出Acer Gadget⾏動⽀付⼿環。天然礦石長期於大自然磁場中累積能量，展開募資的銀曜石及水草瑪瑙款式，外觀上簡約百搭，在職場環境及疫情生活下，戴出自信與便利。

Acer 疫情

延伸閱讀

轉型Lifestyle品牌！ 6月起倚天資訊、酷碁正式合併

防疫優先！倚天酷碁公司首次發動募資「⾏動⽀付⼿環」 加速零接觸支付普及

防疫零接觸！Acer Gadget行動支付手環募資登場

避免消防員火場救災迷失方向 竹縣首推智慧手環

相關新聞

IC缺料、三星淡出 液晶監視器面板Q1出貨季減8.6%

研究機構集邦科技（TrendForce）今（1）日發布研究指出，受惠於疫情推動宅經濟消費，去年第2季開始至今IT產品需求...

受限缺料及三星淡出供應 第1季監視器面板出貨季減8.6%

根據TrendForce研究指出，受惠於疫情衍生的宅經濟效應，自去年第2季起至今IT產品需求不墜，然2021年受到三星顯...

日月光董座張虔生致信員工：做好防疫 保護自己及家人

國內疫情嚴峻，全台升至三級警戒，國內封測龍頭日月光集團董事長張虔生今日特別致信給集團所有員工，勉勵大家要做好防疫，保護自...

聯電宣示於2050年達成淨零碳排

晶圓代工大廠聯電（2303）今（1日）正式宣示，為積極響應「巴黎氣候協定」地球升溫不超過1.5°C之目標，聯電領先全球半...

超微首攜手台積電3D小晶片先進封裝技術 產品年底亮相

美商超微（AMD）總裁暨執行長蘇姿丰今日在台北國際電腦（COMPUTEX）上正式發表與台積電合作的全新三維空間（3D）的...

AMD攜手台積電 合作開發3D chiplet技術

處理器大廠超微（AMD）總裁暨執行長蘇姿丰今（1）日在台北國際電腦展（COMPUTEX）上指出，AMD與台積電（2330...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。