Mini LED出貨加溫 惠特第二季營收拼季增雙位數

LED測試及設備廠惠特（6706）是台灣整個Mini LED供應鏈中，獨具競爭優勢的檢測設備廠，今年首季營運以11.84億元，寫下近9季的單季營收新高之後，由於Mini LED市場需求逐步增加，市場法人看好該公司第二季營收可望較首季成長。

惠特今年4月營收續增至4.3億元、月增5.7%、年增79%，創下近24個月單月營收新高，由於下游對於Mini LED的拉貨今年持續看好，市場估該公司5月營收可望維持高檔水準，第二季營收不僅可望優於首季，市場法人預估，第二季營收季增率有機會挑戰雙位數表現。

該公司去年營運受到全球新冠肺炎影響，營運情況不如市場預期，不過，由於今年Mini LED可望持續增長，該公司在設備方面的出貨可望受惠，市場法人看好今年營運可望回升。

受惠明年蘋果新一代MacBook 與iPad也導入Mini LED背光，該公司為測試及分選設備供應商，因此，市場法人也看好，該公司今年第2季，營運可望持續走揚，未來營運展望正面。

國內LED龍頭富采今年在Mini LED的接單也大幅增長，看好今年是Mini LED的爆發年，由於目前惠特是目前全球最大也是市佔率最高的MiniLED測試及分選設備廠，蘋果今年新一代MacBook與iPad也採用MiniLED技術，蘋果 Mini LED背光需求，相關產能將由晶電供應，市場並預期，今年全球大尺寸電視使用Mini LED背光的滲透率可望較今年大幅提升，也有利設備廠惠特今年全年出貨。