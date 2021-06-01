高通和聯發科都投入WiFi 7 趨勢確立

全球智慧型手機晶片龍頭高通（Qualcomm）除了5G晶片外，也積極投入WiFi晶片，目前已經量產WiFi6、WiFi 6E，並投入研發WiFi 7，速度將比WiFi 6再快一倍，預計二到三年內問世，屆時，將與聯發科（2454）持續交手。

聯發科在今年度的致股東報告書中提及，已開始積極投入下一世代WiFi 7投資，高通也以同樣的腳步前進，代表未來無線通訊產業的趨勢已經確立。

台北國際電腦展自今天起至6月30日以虛實整合方式登場，高通今年雖然沒有發表專題演講，但也由高階主管接受線上聯訪的方式參與活動。

高通資深副總裁暨連接與網路部門總經理Rahul Patel今日指出，5G分為毫米波和Sub6兩種技術，在人口稠密處，毫米波技術會有比較好的表現，Sub6適用於郊區，但穿透性較為不理想，所以市內必須搭配WiFi，將帶動一波可觀的WiFi升級。

市場普遍看好WiFi 5、WiFi 6在今年就可以看到黃金交叉，WiFi仍是今年高度成長的市場之一。Patel指出，高通在WiFi6產品線過去兩年已經有成熟的生產，包括手機、PC、路由器，產品線很廣，WiFi6E則是自去年下半年已經生產。

他表示，高通現在已經在進行WiFi 7的相關研發，屆時，速度會相較WiFi 6再增加一倍，WiFi 7也可以結合多個頻譜，也會提供更高畫質體驗，但就時程來看，也許再過2年到3年才有機會看到WiFi 7。