京元電二外籍員工確診 公司：不影響營運及生產

新冠肺炎5月在台灣擴散之後，不少大型電子廠都陸續傳有員工確診的消息，今（1）日封測大廠京元電（2449）公告，該公司有二名外籍員工確診，公司已進行隔離及後續處置，該公司強調此情況不影公司營運及生產。

京元電今日指出，該公司有2名外籍員工確診新冠肺炎（COVID-19），該公司表示，已立即匡列密切接觸的同仁，並已即刻依該公司防疫小組作業程序，採取必要的居家健康管理及相關防疫措施，提供外籍員工一人一室進行隔離，協助後續採檢的相關安排。

此外，京元電也表示，該公司已依部門組織特性，啟動分廠分流管制，升級防疫措施，並密切關注疫情變化及政策進行調整，廠區各項風險已有效掌握與控制，此事件不影響公司營運及生產。