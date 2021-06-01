微星推出全新系列產品 搶下半年業績

全球電競及創作的領導品牌MSI微星（2377）今日發布線上新品發表會。全系列產品除了一向堅持的極致效能之外，MSI微星科技更以科技美學為信念，呼應文藝復興、科學革命及以啟蒙運動時期的黃金世代，融合圓弧與流線元素，秉持人文美學的工藝精神、以科學數據支撐技術創新，將科技現代感與後現代美學結合，啟蒙新世代不同領域使用者所需的使用體驗。

「雖然疫情改變了我們的工作及生活方式，但是MSI微星科技對於新產品的開發及設計沒有絲毫停歇。除了引以為傲的效能表現，我們更將產品融入以黃金比例的美學概念，整體設計採用大量圓弧與流線元素佐以俐落的科技線條，將科技現代感與後現代主義美學理念完美結合，滿足各種專業領域使用者追求完美與細節的需求。」MSI微星科技行銷副總經理程惠正表示。

MSI微星科技透過「MSIology：科技美學、全新篇章」發表最新電競及創作者筆電，除了展現精密工藝的創作者筆電，同時也有為遊戲玩家打造的強悍電競筆電。透過此次發表，MSI微星科技成功地向玩家及創作者們展示融合美學的高效能筆電，解放心中的電競及創作的靈魂。MSI全新系列筆電領先搭載最新第11代Intel Core H系列處理器和NVIDIA GeForce RTX 3080 筆記型電腦GPU，能帶來最高達30%的整體效能提升。

MSI微星科技正式推出旗艦款創作者筆電Creator Z16，以黃金比例的美學原則打造，螢幕尺寸亦採用16：10的黃金比例設計，增加了創作者的可視範圍。Creator Z16以簡約俐落的CNC一體成形鋁合金材質打造纖薄機身，極具質感的月光灰色調，第11代Intel Core i9 處理器及NVIDIA GeForce RTX 3060，完美展現美學與效能的共存。同步推出的Creator 17，為世界首款搭載Mini LED 螢幕的筆電，而Creator M16 則配有16:10螢幕比例及QHD+面板。

GE76 Raider最高搭載全新第11代Intel Core i9 處理器，及NVIDIA GeForce RTX 3080筆記型電腦GPU，最高可達165W TGP完整釋放強悍顯示性能，為系列產品中最高的規格配置。同為效能取向的GS及GP系列，一併導入新一代PCIe Gen4通道，Wi-Fi 6E打造更穩定流暢的網路環境。