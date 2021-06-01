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京元電公告2名外籍員工確診新冠 不影響營運及生產

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導

晶圓測試大廠京元電（2449）今（1）日公告，公司有2名外籍員工確診新冠肺炎，已立即匡列密切接觸的同仁，並已即刻依公司防疫小組作業程序，採取必要的居家健康管理及相關防疫措施，除原定例行消毒，針對該員工作業區域在5月30日當日，連夜完成加強消毒，此事件不影響公司營運及生產。

京元電表示，2名確診的外籍員工，已依相關單位指示進行隔離及後續處置，公司將持續關切並提供相關諮詢與協助，同時也立即匡列密切接觸之同仁，並即刻依本公司防疫小組作業程序，採取必要的居家健康管理及相關防疫措施，提供外籍員工一人一室進行隔離，協助後續採檢之安排。

京元電進一步說，除原定例行消毒，針對該員工作業區域，在5月30日當日，連夜完成加強消毒，公司以防疫安全及保護員工健康為首要考量，除嚴格遵守政府防疫相關規定外，公司已依部門組織特性，啟動分廠分流管制，升級防疫措施，並密切關注疫情變化及政策進行調整。

京元電強調，廠區各項風險已有效掌握與控制，此事件不影響公司營運及生產。

京元電

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