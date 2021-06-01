聯電領先全球業者 宣示於2050年達成淨零碳排

晶圓代工廠聯電（2303）今（1）日宣示，為積極響應《巴黎氣候協定》地球升溫不超過1.5°C之目標，聯電領先全球半導體晶圓專工業者，承諾將於2050年達成淨零碳排（Net Zero Emissions），並逐步落實「淨零行動」，同時，聯電也甫獲得國際再生能源倡議「RE100」審核認可，成為全球第二家加入RE100行列的半導體晶圓專工業者。

聯電預計2050年達成100%採用再生能源，並於2025年及2030年分別達成15%及30%的階段性目標，此外，聯電獲得包含美商應材（Applied Materials）、東京威力（TEL）及美日先進光罩（PDMC）在內逾500家供應商響應一同支持低碳能源，預期整體供應鏈於2030年減碳20%、再生能源採用比例達20%，共同打造低碳永續供應鏈。

為了達成2050年淨零碳排，聯電將針對營運活動的直接排放、能源使用的間接排放，以及價值鏈產生的間接排放，具體實踐「淨零行動」三部曲；在持續積極自主減碳方面，研發先進晶圓專工技術、提升能資源生產力及使用效率，將半導體晶圓製造及IC終端產品使用階段之碳排降到最低，其次是訂定2025年15%、2030年30%、2050年100%三階段目標，大幅提升再生能源使用比例，並推廣至價值鏈，以實際行動支持低碳能源轉型，最後是投資淨零碳排放技術及參與碳抵減相關專案，以抵減不可避免或尚有削減技術限制的碳排放。

RE100主席Sam Kimmins表示，歡迎聯電加入RE100倡議，成為全球推動綠電市場變革的300家最具影響力企業之一！聯電承諾於2050年前實現100％使用再生能源，這表示使用綠電亟具商業意義，我們鼓勵未來更多企業一起共襄盛舉。

聯電共同總經理暨首任永續長簡山傑指出，氣候變遷已被視為地球永續的最大威脅，在疫情緊繃的此刻，聯電抗暖減碳的腳步不停歇，因此選擇在世界環境日（6月5日）前夕，向地球許下2050年達成淨零碳排的承諾，實踐作為地球公民的責任，為維護人類永續生存環境盡一份心力。

聯電積極落實綠色製造理念，十年來推動三階段能資源生產力提升計畫，包含：333 （2010-2012年）、369+（2013-2020年）以及Green 2020（2016-2020年）等，減碳效益累計達1,226萬公噸二氧化碳當量，相當於31,528座大安森林公園年碳吸附量。