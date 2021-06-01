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工業富聯清潔技術相關專利達587項 致力達成碳中和

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

鴻海（2317）旗下工業富聯發布2020年企業社會責任報告，說明其全方位應用核心技術打造綠色智造標竿，並積極對外賦能，推動清潔技術在全行業應用落地，致力碳中和目標。截至2020年末，工業富聯清潔技術相關專利已累計達587項，2020年新增專利數為190項。

工業富聯董事長李軍旗在報告書中表示，工業富聯以技術「創新引領者」與「科技賦能服務者」的角色，致力於智慧工業與綠色製造。2020年在燈塔工廠整體解決方案、智慧樓宇、5G物聯網技術應用等項目的清潔技術、能效管理和智慧管控方面表現不俗，未來將在更多的城市落地應用，以朝向「服務全球製造，兼善天下實業」願景邁進。

工業富聯在清潔技術領域已進行包括可再生能源、工業自動化、人工智慧、智慧製造服務、能效管理、技術應用等六大佈局，實現高效、智慧、綠色生產。

其中，工業富聯大力推動的智慧工廠即具體整合六大佈局之技術應用，集合了供應鏈智慧決策、表面貼裝智慧製造平臺、全自動柔性化裝配產線、AI智慧分檢分流系統以及生產大資料決策中心等，能夠實現生產效率提升30%，庫存週期降低5%，生產人力減少92%之效益。

此外, 早期即已在減碳領域多所著墨的工業富聯，堅持發展「高科技含量、低資源消耗、少環境污染」的綠色製造體系。據統計，工業富聯在晉城、太原、鄭州、濟源等地，共有6座綠色工廠、10個園區，獲得了ISO 50001能源體系認證；七個園區完成了溫室氣體盤查認證。

在減廢管理上則通過智慧廠務水資源管控系統，科學利用每一滴水；亦推動各廠區廢棄物減量及零廢園區建設。2020年統計循環用水總量達8634.87萬噸，物料再生利用總量亦達到3.11萬噸。

在清潔技術成功應用基礎上，工業富聯也逐步對外輸出節能減排科技，主要成果有綠色資料中心、智慧燈杆、綠色建築節能智慧樓宇等。

例如，為解決傳統氣冷技術的散熱瓶頸並達到高效節能減排目標，工業富聯積極鑽研如先進液冷式及浸沒式散熱解決方案。工業富聯的貴陽綠色隧道數據中心，獲得了美國綠建築LEED最高等級白金級認證，是中國首家獲得此項認證的數據中心。

智慧燈桿解決方案可根據交通流量大小、光照強弱等周圍環境變化進行智慧調節路燈亮度，大幅節省電力資源及運維成本。同時，通過環境、氣象即時監測，與氣象局進行資料共用，實現惡劣天氣預警。

在廣東佛山的三龍灣「智慧三山」項目中，938根智慧燈桿佈建在13.3公里長的智慧大道上，打造了集智慧LED照明、視頻AI、事件監測等智慧化模組和設施於一體的複合型城市融合新基礎建設。

至於綠色建築節能智慧樓宇則是透過軟硬體交互應用，達到節能減排、降低大樓運營支出成本、提升環保效益等目標，並帶給員工更舒適的辦公環境。目前智慧樓宇已應用於杭州巿區辦公大樓，並積極賦能當地企業。

綠色建築

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