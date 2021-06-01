日月光看好車用電子趨勢 鎖定4大領域
封測大廠日月光投控（3711）看好車用電子趨勢，鎖定安全應用電子控制元件（ECU）車載資訊娛樂系統、先進駕駛輔助系統、以及油電混合車和電動車等4大領域，旗下環旭電子規劃到2025年，車用電子營收提高至超過10億美元，其中電動車動力相關占比目標超過30%、也就是超過3億美元。
台北國際電腦展線上展持續登場，其中台北市電腦公會主辦COMPUTEX FORUM 2021線上論壇今天上午開講，聚焦未來車用科技、半導體、人工智慧物聯網（AIoT）、5G通訊、資安與新創創業等趨勢。
日月光投控旗下日月光半導體高雄廠WB產品製程工程處處長沈政昌，分享對車用電子趨勢的看法，在未來的5年，車載資訊娛樂系統（infotainment）、先進駕駛輔助系統（ADAS）、油電混合車以及電動車，是驅動車用電子成長的3大應用，而類比IC、分離式元件、系統級晶片（SoC）和記憶體晶片，是車用電子主要4大產品。
沈政昌進一步分析，2019年平均每輛車電子晶片顆數約400顆到700顆，每輛車內電子晶片價值約600美元到700美元，預估到2024年，每輛車內電子晶片顆數可突破1000顆，電子晶片價值可超過800美元、有機會突破1000美元。
整體來講，安全應用電子控制元件（ECU）車載資訊娛樂系統、先進駕駛輔助系統、以及油電混合車和電動車等4大領域，是日月光投控布局車用的方向；旗下環旭電子去年車用電子營收規模約2.5億美元，其中LED車燈應用占比約50%，其他包括動力系統等，目前主要客戶以第一階（Tier1）供應商以及整車車廠為主，規劃到2025年，車用電子營收提高至超過10億美元，其中電動車動力相關占比目標超過30%、也就是超過3億美元。
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