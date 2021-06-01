IC缺料、三星淡出 液晶監視器面板Q1出貨季減8.6%

研究機構集邦科技（TrendForce）今（1）日發布研究指出，受惠於疫情推動宅經濟消費，去年第2季開始至今IT產品需求不墜，但2021年受到三星顯示器（SDC）淡出面板供應行列，以及上游IC等零組件短缺影響，今年第1季液晶監視器面板（Monitor Panel）出貨量僅3,990萬片，季減8.6%。

TrendForce分析，今年上半年液晶監視器面板出貨表現受限於二大壓力，首先是SDC完成今年上半年出貨120萬片目標後，將退出LCD面板供應，相較去年全年1,930萬片的出貨量，年衰退幅度高達93.8%。

其次是半導體產能吃緊使上游材料如IC、TCON（時序控制器）短缺，進而壓抑面板生產表現，造成面板供不應求的情形。此外，對於面板廠來說，相較電視與筆電面板，液晶監視器面板利潤較低，產能安排上較為弱勢。

不過，TrendForce認為，目前電視與筆電整機需求出現趨緩跡象，加上下半年部分半導體廠有望擴增新產能，液晶監視器整機客戶有望在第4季獲得面板廠更多的生產資源，原本受到上游材料供給緊缺壓抑出貨力道的情況，下半年將逐漸緩解。

需求方面，受惠於宅經濟效應延續使IT產品仍存在一定需求，品牌仍將加強備貨力道，以維持正常庫存水位。因此，整體來說將推升2021年液晶監視器面板出貨量達1.69億片，年成長4.2%。