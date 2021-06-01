日月光董座張虔生致信員工：做好防疫 保護自己及家人

國內疫情嚴峻，全台升至三級警戒，國內封測龍頭日月光集團董事長張虔生今日特別致信給集團所有員工，勉勵大家要做好防疫，保護自己與家人，且此時更應團結，集團也會盡最大努力，維繫每位員工身心健康。

以下是他的信件全文：

最近國內正值新冠肺炎的高峰期，虔生祈望大家能善加保重、注意安全，相信我們能夠平安渡過此波嚴峻疫情的考驗。

法國巴爾扎克(Honoré de Balzac)說過「在這個世界上，一星隕落，黯淡不了星空燦爛，一花凋零，荒蕪不了整個春天。人生要盡全力度過每一關，不管遇到什麼困難不可輕言放棄。」現下的疫情，也許讓我們惶恐，也許讓我們喪失信心甚至讓我們有所懷疑，但我們千萬不能絕望。我想所有的挑戰都是成長的契機，而危機也是更加茁壯的轉機。在這疫情緊繃的時刻，虔生有幾件事情想拜託各位同仁：

一、嚴格遵守相關的防疫規定，保護自己與家人。

二、投控所屬的各集團，此時應更加團結，不管在防疫上或相關營運上，必須整合所有相關的資源，做最有效的利用與發展。

三、各集團應盡最大的努力，維護同仁的身心健康。

四、請各位主管在這段期間，一定要盡力維持公司的正常運作，在不確定的期間，我們更應加倍的投入。

我們是封測業的標竿企業，不要忘了我們的目標價值與使命，有了風雨的洗禮才能看見斑斕的彩虹；有了克服危機的努力才能嘗到成功的喜悅。虔生相信疫情在短期內一定會受到控制，只要這段期間，我們全力以赴，明天將會更好！

敬祝大家及闔府平安健康

張虔生 敬上