科學園區公會申請採購疫苗 暫估需求50至60萬劑

國內疫情嚴峻，台灣科學園區科學工業同業公會今(1)天向政府相關單位提出採購疫苗申請，估計需求約50萬至60萬劑；台灣科學園區科學工業同業公會祕書長張致遠強調，這是產業界自力救濟，關於採購的品牌會再研究，首要是先把申請的程序走完。

台灣科學園區科學工業同業公會位於新竹科學園區，並於中部科學園區及南部科學園區設立辦事處，包括竹科、中科及南科共有超過850家廠商量產，從業員工逾28萬人。

這波本土疫情延燒以來，已有多家科技企業員工確診。張致遠表示，對此不得不慎重因應。政府要照顧所有的老百姓，產業界保護員工、園區拚經濟，大家齊心才能渡過這次疫情劫難，公會申請自購疫苗，是產業界自力救濟，不是找政府的麻煩。

張致遠強調，公會採購疫苗絕對會依法辦理，考量園區內廠商業務人員需要四處奔波，採購的疫苗會符合世界衛生組織的標準。

該公會目前先向政府相關單位提出採購疫苗申請，同時向會員廠商調查疫苗需求數量等事宜，估計約50萬至60萬劑，不過確切需求仍在確認。

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