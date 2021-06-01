市場看好車用及5G有利旺宏出貨 3D Nand也將推升營運

記憶體大廠旺宏（2337）營運策略著重研發，該公司近幾年來積極投入研發及公司資源的3D Nand flash下半年也可望出貸，而NOR Flash需求則是在車用及5G等市場需求下，未來幾年持續看好，市場法人也同時認為，旺宏3D Nand flash將是推升未來營運重要動能之一。

今年旺宏在NOR Flash的出貨成長力道相當強勁，也帶動該公司業績在第一季具亮眼的成長表現，而就需求的長期趨勢來看，市場法人更認為，未來幾年全球NOR Flash的需求，在電動車、油電混合車、各種車輛的自駕功能、車聯網等各種系統都需要大量的先進IC，這樣的市場需求將大量增加NOR Flash的需求，也將有利於未來旺宏在記憶體市場的出貨表現。

隨著5G產業蓬勃發展，旺宏在伺服器當中的NOR Flash已佔有超過80%的市場，同時像是物聯網等各種智能裝置也都需要NOR Flash。

此外，近幾年除了車用及通訊領域之外，醫療應用也是非常具有成長潛力的市場，尤其個人化醫療裝置應用愈來愈普及，像是血糖檢測、心臟檢測產品等，旺宏已陸續打入市場。

旺宏除了在全球的NOR Flash供給佔有一席之地外，該公司近幾年來積極研發的3D NAND也將逐漸展現成果，該公司持續推進NAND Flash走向3D更先進製程，預計第一代48層堆疊3D NAND下半年就會推出，市場也看好未來3D NAND將推升旺宏營運重要動能。