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彰化65歲男疑去過北部阿公店染疫 還獨自開車跑遍半個台灣

ViewSonic線上直播 與全台老師攜手對抗疫情

經濟日報 / 記者 張義宮/即時報導

各級學校停止到校上課延長至6月14日，並採行居家線上遠距教學。為協助老師們順利進行遠距教學，全球視訊與教育解決方案領導品牌ViewSonic啟動「每晚七點停課不停學」線上直播課程，於ViewSonic創新教室、每天晚上七點開始，邀請專業講師分享遠距教學實戰經驗。

此外，宣布以學校名義申請myViewBoard學校版，全校師生即可長期免費使用，若教師於6月30日前完成申請myViewBoard個人進階版，也可延長免費使用一年。

ViewSonic董事長朱家良表示， 去年全球疫情爆發後，要求每位員工都要幫助至少一位老師，解決他們遠距教學的困境；同時，我也重回第一線，走訪全台校園，舉辦了數百場數位教學研習，傾聽學校和老師的痛點，並根據老師的回饋台灣的疫情轉為嚴峻，團隊已經駕輕就熟。

運用我們的遠距教學平台每晚直播，週末也推出數位教師認證課程，培養種子教師以幫助更多的老師。未來會繼續與全台縣市教育局處合作，推廣複合式教學，協助全台老師數位升級培訓。

ViewSonic自5月17日起啟動「每晚七點停課不停學」線上直播課程，每晚七點開始，邀請專業講師分享遠距教學的入門須知，以及最新數位教學工具的使用經驗。其中包括如何和學生進行分組互動、如何運用Microsoft Teams、Google Meet進行同步教學，以及針對幼兒學習、在台美語外師等特定主題說明。更即時回覆老師的線上提問，協助老師解決各種遠距教學難題。

疫情 停課

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