防疫物資一頁式詐騙劇增 趨勢科技：2周攔截75萬次網址

近期本土疫情升級，防疫物資成為民眾關注的熱賣商品，資安大廠趨勢科技今（31）日對此發出示警，近日出現大量假借販售防疫物資的一頁式詐騙廣告，顯示詐騙集團正看準防疫物資成為熱門搜尋項目，誘騙民眾下單，藉此騙取錢財。趨勢科技觀察，自台灣宣布進入第三級警戒以來，短短二周所偵測到惡意詐騙網址高達75萬次，提醒民眾務必謹慎防範。

趨勢科技指出，台灣疫情升溫後，詐騙集團在入口網站、臉書及LINE等平台上刊登大量廣告，聲稱可購買防護面罩、血氧機與防飛沫外套等熱門防疫商品，打著「台灣加油」或是「低價促銷」等字眼，搭配假冒官方網站的商品圖片，企圖誘騙民眾上鉤，進入以假亂真的一頁式詐騙網站。一旦消費者受騙下單，往往等不到商品出貨，或是收到假貨等情況，甚至會有重要個資遭竊的危險。

趨勢科技表示，駭客十分擅於將熱門時事議題應用在詐騙訊息中，看起來似是而非，藉此吸引不知情的民眾掉入陷阱，提醒民眾瀏覽各式購物網站或廣告時，應提高警覺心多留意查證，盡可能避免在非官方網站購買商品；也建議在電腦及手機等裝置上使用專業防毒、防詐軟體，幫助民眾接觸到可疑詐騙惡意網址前，搶先予以攔阻。

此外，民眾也可以將可疑網址或訊息，轉傳給趨勢科技防詐達人LINE＠帳號或是防詐達人臉書版辨別真偽，快速判斷真假購物網站。

趨勢科技提醒，民眾在疫情嚴峻時期網購物品要謹記六點：「避免外出面交」、「不匯款給社群網站上的不明賣家」、「太驚喜的好康要提高警覺」、「當心不明、山寨版臉書粉專刊登的超低價廣告」、「非官方直營賣場可能買到假貨」、「取件時要消毒內外包裝及物品」。