漢唐代子公司江西漢唐公告 發生違約金訴訟

漢唐（2404）今（31）日代重要子公司江西漢唐系統集成公司，發布訴訟事項。該項訴訟案由江蘇省蘇州市虎丘區人民法院承理，目前對江西漢唐的財務業務尚無重大影響。

漢唐公告指出，綿陽惠利電子材料公司依其與蘇州固地優涂裝工程公司、江西漢唐2019年9月簽署的環氧樹脂材料採購合同，主張綿陽惠利已依約履行交貨義務，蘇州固地優尚結欠其貨款人民幣681萬172.25元，綿陽惠利依合同約定有權通知江西漢唐代蘇州固地優履行付款義務。因綿陽惠利通知江西漢唐代為付款未獲給付，故起訴請求蘇州固地優及江西漢唐支付該人民幣681萬172.25元，及2020年5月12日起以每日千分之二計算違約金至實際給付之日止。

漢唐公布處理過程表示，江西漢唐下給蘇州固地優環氧連工帶料施工訂單，蘇州固地優則向綿陽惠利採購環氧樹脂材料。江西漢唐已支付蘇州固地優工程款，僅餘乙項驗收保固款未達付款條件。蘇州固地優卻未付清貨款予綿陽惠利，江西漢唐知悉後曾促請蘇州固地優依約清償及解決此項債務糾葛，迄無結果。

漢唐表示，江西漢唐將委請律師處理本案，並繼續促請蘇州固地優解決，爭取對公司有利結果。這項訴訟案，對江西漢唐的財務業務尚無重大影響。

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