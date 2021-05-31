日官方拍板出資百億支持台積電在日研發 公司回應了

日本經濟新聞報導，日本官方預計出資支持台積電（2330）與日本企業IBIDEN等合作布局先進材料研發，對此台積電今日回應相關提問。

面對詢問，台積電回應指出，「台積3DIC中心設置，旨於透過更多材料領域的專業知識為半導體產業帶來價值。我們感謝日本政府的支持，使台積公司和在日本的夥伴得共同攜手推動半導體技術向前邁進。」

依據日本媒體報導，對於台積電在日本設立相關研發事業的費用約370億日圓（約等同於93億新台幣），將由日本官方出資一半，支持專案合作協助提供相關研發用地。

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