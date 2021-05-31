顯示卡供不應求 動力-KY迎產業旺季

顯示卡散熱風扇廠動力-KY（6591）看好下半年NVIDIA及AMD逐季推出新平台帶來的市場商機，預估散熱風扇需求量將同步走升，對全年營運表現持審慎樂觀態度。

隨全球宅經濟持續成長，消費者對電競多媒體配備升級需求明顯提升，下游系統廠商進入密集鋪貨期，加上各種加密貨幣普及率提升，帶動挖礦機需求增加，顯示卡也跟著供不應求，讓散熱風扇需求同步水漲船高。

動力今年首季每股純益2.41元，較去年同期每股純益0.47元大幅成長，累計今年前四月營收6.56億元，年增70.2%。動力指出，公司今年第1季顯示卡相關散熱風扇出貨量較去年同期成長1倍以上，訂單能見度亦從原先的2至3週延長至2個月。

據悉，今年NVIDIA及AMD兩大陣營推出的新世代繪圖晶片，在影像傳輸及運算處理功能上均有明顯的提升，價格亦較前一代產品更為親民，下游系統廠商拉貨力道強勁，推升動力顯示卡及PC相關散熱風扇出貨規模。

展望未來，動力在上游零組件及原材料供應上亦有充足的準備，全力配合客戶市場供貨需求，因此有信心顯示卡散熱風扇出貨量將持續增加，挹注業績表現向上。

此外，此外，動力目前正積極開發5G伺服器、智慧家電及車用等相關散熱風扇產品，預估下半年將陸續進入量產階段，公司今年整體營運成長動能相當可期。

商品推薦