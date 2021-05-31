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威剛旗下XPG 將推出全新世代DDR5超頻電競記憶體

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導
威剛（3260）旗下電競品牌 XPG ，為迎接最新 DDR5 的世代降臨，預計第3季推出最新 CASTER 系列 DDR5 超頻電競記憶體。本報資料照
威剛（3260）旗下電競品牌 XPG ，為迎接最新 DDR5 的世代降臨，預計第3季推出最新 CASTER 系列 DDR5 超頻電競記憶體。本報資料照

記憶體模組及品牌大廠威剛（3260）旗下電競品牌 XPG ，為迎接最新 DDR5 的世代降臨，預計第3季推出最新 CASTER 系列 DDR5 超頻電競記憶體，搶占快速成長的電競商機，並讓電競運算進入新紀元。

威剛表示，CASTER DDR5 記憶體模組，除了與技嘉、微星、華碩與華擎等知名四大主機板廠攜手合作，將陸續完成相容性測試與超頻測試。

XPG CASTER 系列 DDR5 超頻電競記憶體預計將於今年第3季正式推出，將提供 6,000 到 7,400 MHz 的速度，單支容量 8GB、16GB 與 32GB 等規格。除此之外，XPG 超頻實驗室更在團隊努力研究，將超頻頻率往 12,600MHz 邁進。

至於XPG DDR5 記憶體，比DDR4 記憶體，有更低的 1.1V 工作電壓、4800MHz 更高的起始速度、內建 PMIC(電源管理晶片) 與 ECC 偵錯功能等全新的設計，也意味著 XPG DDR5 能為電腦帶來更快更省電的效能表現，帶領玩家與超頻達人將共同邁入電腦運算全新紀元。

記憶體模組 超頻 電競 威剛

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