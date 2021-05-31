威剛旗下XPG 將推出全新世代DDR5超頻電競記憶體

記憶體模組及品牌大廠威剛（3260）旗下電競品牌 XPG ，為迎接最新 DDR5 的世代降臨，預計第3季推出最新 CASTER 系列 DDR5 超頻電競記憶體，搶占快速成長的電競商機，並讓電競運算進入新紀元。

威剛表示，CASTER DDR5 記憶體模組，除了與技嘉、微星、華碩與華擎等知名四大主機板廠攜手合作，將陸續完成相容性測試與超頻測試。

XPG CASTER 系列 DDR5 超頻電競記憶體預計將於今年第3季正式推出，將提供 6,000 到 7,400 MHz 的速度，單支容量 8GB、16GB 與 32GB 等規格。除此之外，XPG 超頻實驗室更在團隊努力研究，將超頻頻率往 12,600MHz 邁進。

至於XPG DDR5 記憶體，比DDR4 記憶體，有更低的 1.1V 工作電壓、4800MHz 更高的起始速度、內建 PMIC(電源管理晶片) 與 ECC 偵錯功能等全新的設計，也意味著 XPG DDR5 能為電腦帶來更快更省電的效能表現，帶領玩家與超頻達人將共同邁入電腦運算全新紀元。

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