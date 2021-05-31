漲價效應 敦泰4月大賺7.21億元
IC設計廠敦泰（3545）於今（31）日應主管機關要求，公布其4月大賺7.21億元，年增幅度達29.3倍，單月每股純益高達3.34元，一個月就足抵首季約85％的獲利。
敦泰今日股價上漲12元，收在211.5元。外資與自營商昨日對其買超，惟投信則已連三賣。
敦泰4月合併營收為19.08億元，站上歷史新高，月增25.2％，年增102.3％，累計前四月合併營收為62.58億元，年增62.4％。
敦泰第1季營收改寫新紀錄，單季獲利也創其自2013年上市以來新高，每股純益為4.24元。敦泰預期，第2季隨著產業需求增溫，整體營運向上可期。
在半導體缺貨潮中，敦泰受惠於產品漲價效應，該公司以觸控與驅動整合IC（IDC）產品為主力，去年第2季價格開始緩慢上漲，到去年10月與今年4月各有一波全面性價格調整。據了解，跟去年首季相比，目前敦泰的IDC晶片售價，大約已上漲一倍，不過仍未回到該產品剛上市時的平均銷售單價（ASP）。
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