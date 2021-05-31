威剛將推出全新世代CASTER系列 DDR5超頻電競記憶體

全球記憶體模組及快閃記憶體領導品牌威剛科技（3260）旗下電競品牌 XPG 為迎接最新 DDR5 的世代降臨，預計將於第三季推出最新 CASTER 系列 DDR5 超頻電競記憶體。

CASTER DDR5 記憶體模組除了與 GIGABYTE、MSI、ASUS 與 ASRock 等知名四大主機板廠攜手合作，將陸續完成相容性測試與超頻測試。XPG CASTER 系列 DDR5 超頻電競記憶體預計將於今年第三季正式推出，將提供 6000 到 7400 MHz 的速度，單支容量 8GB、16GB 與 32GB 等規格。除此之外，XPG 超頻實驗室更在團隊努力研究，將超頻頻率往 12600MHz 邁進。

威剛科技一直秉持著顆粒嚴選、專業研發團隊、嚴謹測試以及市場高敏銳度，奠定全球記憶體領導品牌地位。有鑑於此，XPG 第一款 DDR5 CASTER 系列，以英文字母X為外觀線條設計元素，藉以傳達極限效能的品牌精神，並首次嘗試結合鏡面與霧面兩種反差表面處理，同步推出具 RGB 光效與無光效兩款產品，滿足不同玩家喜好。

XPG DDR5 記憶體較 DDR4 記憶體，有著更低的 1.1V 工作電壓、4800MHz 更高的起始速度、內建 PMIC(電源管理晶片) 與 ECC 偵錯功能等全新的設計，也意味著 XPG DDR5 能為電腦帶來更快更省電的效能表現，帶領玩家與超頻達人將共同邁入電腦運算全新紀元。

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