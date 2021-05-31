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威剛將推出全新世代CASTER系列 DDR5超頻電競記憶體

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
威剛科技（3260）旗下電競品牌 XPG 為迎接最新 DDR5 的世代降臨，預計將於第三季推出最新 CASTER 系列 DDR5 超頻電競記憶體。圖／路透
威剛科技（3260）旗下電競品牌 XPG 為迎接最新 DDR5 的世代降臨，預計將於第三季推出最新 CASTER 系列 DDR5 超頻電競記憶體。圖／路透

全球記憶體模組及快閃記憶體領導品牌威剛科技（3260）旗下電競品牌 XPG 為迎接最新 DDR5 的世代降臨，預計將於第三季推出最新 CASTER 系列 DDR5 超頻電競記憶體。

CASTER DDR5 記憶體模組除了與 GIGABYTE、MSI、ASUS 與 ASRock 等知名四大主機板廠攜手合作，將陸續完成相容性測試與超頻測試。XPG CASTER 系列 DDR5 超頻電競記憶體預計將於今年第三季正式推出，將提供 6000 到 7400 MHz 的速度，單支容量 8GB、16GB 與 32GB 等規格。除此之外，XPG 超頻實驗室更在團隊努力研究，將超頻頻率往 12600MHz 邁進。

威剛科技一直秉持著顆粒嚴選、專業研發團隊、嚴謹測試以及市場高敏銳度，奠定全球記憶體領導品牌地位。有鑑於此，XPG 第一款 DDR5 CASTER 系列，以英文字母X為外觀線條設計元素，藉以傳達極限效能的品牌精神，並首次嘗試結合鏡面與霧面兩種反差表面處理，同步推出具 RGB 光效與無光效兩款產品，滿足不同玩家喜好。

XPG DDR5 記憶體較 DDR4 記憶體，有著更低的 1.1V 工作電壓、4800MHz 更高的起始速度、內建 PMIC(電源管理晶片) 與 ECC 偵錯功能等全新的設計，也意味著 XPG DDR5 能為電腦帶來更快更省電的效能表現，帶領玩家與超頻達人將共同邁入電腦運算全新紀元。

記憶體模組 超頻 威剛

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