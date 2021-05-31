鴻海攜手泰國國家石油公司 打造電動車開放平台

鴻海（2317）今天與泰國國家石油股份有限公司（PTT）簽署合作備忘錄，目標攜手為泰國電動車產業，建立以生產電動車（EV）和提供關鍵零部件為主的開放平台。該平台的軟硬體服務對象將面向泰國所有的汽車業者，協助業者在泰國和東協地區加快電動車的生產和銷售。本次合作結合了PTT在泰國市場知識，分銷網絡，廣泛的客戶覆蓋面，以及鴻海備受肯定的全球智慧製造能力，還有在電動車技術解決方案領域深具遠見的領先推動力 。

泰國帕拉育（Prayut Chan-o-cha）總理透過視訊的方式參與本次泰國最大的上市集團PTT與全球最大的科技製造服務商鴻海的線上簽約儀式，雙方針對未來在泰國開發和製造電動車項目簽訂合作備忘錄（Memorandum of Understanding）建立夥伴關係。

這次夥伴關係旨在成立一個端到端的平台，為泰國當地的電動車產業即時提供一定規模的服務，帶領泰國進入創新、快速成長的電動車新時代。本次簽署儀式有許多政府官員和企業高管的參加，共同見證這個重要發展里程碑，與會者包括泰國副總理兼能源部長Supattanapong Punmeechaow先生，國家經濟和社會發展委員會 Mr. Danucha Pichayanan 秘書長，泰國投資委員會秘書長Duangjai Asawachintachit女士和PTT主席Thosaporn Sirisumphand教授。

未來泰國車廠如果想要投入電動車生產組裝領域，新成立的合資企業將能提供完整產業鏈服務。製造商不僅能獲得電動車的相關服務，而且還能在具有競爭力的成本下，快速地推出新車款。

此次合作將涵蓋PTT在能源產業的Know-how、技術、實績、以及相關合作夥伴以及網絡，鴻海則提供智慧製造領域中備受認可的產品開發能力與速度，包括提供軟硬整合方案的創新造車服務，快速縮短產品開發生產週期以及推出市場的速度。 通過此次合作，PTT和鴻海將一起改造泰國車輛行動產業，支持泰國邁向永續無排放的未來願景。

PTT總裁兼執行長Auttapol Rerkpiboon透露，這項合作是PTT的重要里程碑，在面對未來能源時代，特別是交通運輸和移動產業變化下，將加速PTT掌握永續增長的EV價值鏈。與鴻海的夥伴關係結合兩家公司的專業能力，將有助於汽車產業不僅達到生產品質目標，也同時符合全球永續標準，並將幫助泰國成為亞洲的電動車製造中心。

同時，這也是響應泰國政府的政策，擴大電動車產量藉此減少排放量，為泰國交通系統提供一個很重要的契機，讓泰國更加迅速地朝向永續可再生能源方向發展。

新平台將建構一個生態系統，結合電動車產業鏈中的最新技術，包括車用零部件製造，電池產品和充電基礎設施。這套系統將建立在鴻海倡議成立的ＭＩＨ聯盟基礎上，作為一個開放的網絡，可以讓開發人員和製造商能夠擁有完整的軟體和硬體平台來構建電動車。

鴻海董事長劉揚偉表示，作為全球科技產業的創新領導者，我們倡議的MIH開放平台與鴻海獨特的商業模式，將能契合未來電動車市場的需求。這次能與PTT以及泰國政府攜手合作，共同實現永續發展的電動車產業願景，證明整個MIH生態系統正在壯大，這樣的運作模式也受到各界肯定，對於PTT已經投入的電動車充電基礎設施和電池領域，在這一方面鴻海也能貢獻我們的專業與技術能力，逐步在泰國打造完整、堅實的電動車產業。透過開放模式與本地已經具備的產業優勢，我們相信泰國能成為全球電動車運動的領導者，讓世界看到東方底特律在新電動車領域也能持續發光發熱。

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