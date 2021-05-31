疫情擴大 緯創代工新冠肺炎病毒PCR檢測盒業績看俏

台灣與全球疫情持續延燒，對快篩需求龐大，緯創（3231）與加拿大生技公司Spartan Bioscience合作的 COVID-19（新冠肺炎）病毒的PCR檢測盒，隨著全球疫情擴大，業績也跟著看俏。

加拿大駐台代表芮喬丹表示，Spartan Bioscience是加拿大從事DNA分析的生技公司，2020年與與緯創合作製造一個檢測COVID-19（新冠肺炎）病毒的PCR檢測盒，叫做Spartan Cube，2021年1月下旬已經獲得加拿大衛生部批准上市。這個小巧便利大小如咖啡杯的測試盒，可以在短短幾分鐘內就能精確顯示檢疫結果。

他指出，Spartan Bioscience裡面的非侵入式拭子是Spartan的專利技術，緯創是負責製造這個一次性檢測盒的外殼，這也是台灣與加拿大企業的完美合作潛力，有軟體與專利解決方案的加拿大公司，在台灣找到硬體製造能力強的好夥伴來協助打樣、量產與上市。

緯創集團近年積極投入生技醫療產業，旗下緯創生技控股公司，已投資逾 10 家生技醫療公司，瞄準四大醫療領域商機，包含體外診斷、醫學影像、外骨骼機器人、醫療資訊系統等。

緯創醫學科技總經理黃俊東之前表示，緯創醫學2020年營收內部自結估算有超過2億元，翻倍成長，2021年希望能繼續有50%至100％的成長。

黃俊東表示，2020年緯創醫學的主要營收動能，來自於醫材產品代工，包含部分和疫情相關的檢測醫材產品，另外，還有智慧醫院相關專案。至於外骨骼機器人，2020年下半年取得台灣TFDA認證後也已落地，陸續導入醫療院所，2021年上半年會持續在歐美、中國和東南亞（先以馬來西亞和泰國市場為主）等海外市場布局，預期下半年起會有較明顯貢獻

至於緯創生技控股的投資或併購動作？他說，持續有看一些新創公司、智慧醫療軟硬體相關的標的，不過，會以體外式穿戴式產品為主，也就是應該是以硬體醫材方面為主，至於涉及侵入式的，和試劑類的項目，目前沒有考慮涉入。

商品推薦