疫情升溫 製造業勝出關鍵？防疫仍要提升員工戰力

仰賴2500位工程師維持全球產線運作的輪胎大廠，在疫情爆發後，營運效能竟然不減反增？全球頂尖廚衛製造商，在疫情措手不及之際，也能即時協助大洋彼岸的員工，解決當地的製造困境？航太業龍頭導入混合實境，不僅讓員工技能提升、產線效率也大幅改善？

近期台灣疫情升溫，國內製造業紛紛忙著應變部署；當發生危機的時候，敏捷的反應速度展現了企業短期競爭力的表現，事實上，國際上早有許多製造業的成功案例，藉由數位轉型，度過疫情的考驗，打造出全新競爭力，甚至可以說是企業韌性再次升級。在微軟最新發表的「製造業的未來」白皮書中文版，搜羅其他企業的成功經驗，不僅為製造業規劃出數位轉型供應鏈藍圖，更強調員工在快速變化中應被賦予及培養的能力。

在變動的時代，提升企業韌性、員工科技力是當務之急 圖／台灣微軟 提供

製造業數位轉型 首重提升員工科技力

微軟「製造業的未來」白皮書中指出，製造業的數位轉型有四項當務之急：增加員工能力、提供新服務、最佳化作業、重塑製造業。其中第一項也最關鍵的，就是增加員工能力；而轉型成功的製造業，都做到了下列幾點：簡化溝通和協作、確保員工不斷提升技能、打造敏捷自律的團隊文化。

提升企業韌性 產線遠距可視化 跨時區解決疫情衝擊

全球最大輪胎製造商固特異(Gooodyear)，在各國擁有30個生產據點，2500個工程師隨時待命，確保複雜的製造流程運作無礙。然而，疫情造成旅遊限制，這些工程師無法親赴現地安裝機台或除錯。固特異導入TRICSS(遠端安裝及支援啟動系統)，這是微軟專為製造業打造的方案，結合微軟遠距協作工具Teams及合作夥伴的產線可視化硬體，讓固特異總部的電子工程師不必花好幾天飛到遠端工廠，透過筆電、webcam、藍芽頭戴裝置，就能看到機台的問題，即時協助遠端排除故障。固特異還透過Microsoft 365來管理每個裝置的使用狀況及權限。

運用數位科技軟硬體，固特異做到了兩件事：一是節省員工出差的時間及成本、二是創造員工更有效率的協作。固特異全球製造及工程副總裁歐森(Dallas Olson)表示，「以往我們可能只送一位工程師到遠端現場，現在有了科技工具 ，五六位工程師可以同時上線幫忙解決問題。」這個作法也得到工程師的正面回饋，認為工作環境更有彈性、省去動輒幾週甚至一個月的出差，生活與工作更能完美平衡。

透過微軟遠距協作工具Teams及可視化硬體的幫助，固特異為員工創造更有效率的協作 圖／台灣微軟 提供

混合實境相助 提升人員科技強度力 生產流程創新

航太科技製造商空中巴士(Airbus)與微軟合作，運用Azure混合實境軟體，

搭配HoloLens 2穿戴裝置，改變傳統工業流程，加速飛機的設計與製造。設計人員使用HoloLens 2，針對藍圖先進行虛擬測試，確定規格後再投入生產，大大縮短了開發時間。另一方面，Airbus產線也導入微軟的混合實境方案，將數位資訊（如圖表或指示）疊加到工件上，製程效率與精準度顯著提升。此外，產線員工還能透過混合實境，預先在沈浸式的3D環境中接受培訓，技術純熟後再實際登上產線操作，不僅員工獲得了前瞻技能、更帶動生產流程的創新。

微軟《製造業的未來》白皮書，免費下載：https://info.microsoft.com/GC-DTMNFT-CNTNT-FY21-04Apr-06-Thefutureofmanufacturing-SRGCM4500_01Registration-ForminBody.html