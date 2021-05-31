研調：今年Q2全球十大晶圓代工產值估將再創高

TrendForce今日發布研究顯示，今年第2季前十大晶圓代工業者總產值有望再創單季新高，季增1~3%。

改機構預測，今年第2季晶圓代工仍將處於供不應求態勢，平均銷售單價亦持續上揚，有望推升第2季各大業者營收表現。原因是在上半年並沒有明顯的產能擴充下，各項零組件拉貨動能依然強勁，各廠產能利用率普遍維持滿載。而各國政府介入車用晶片生產排程，恐將擴大產能排擠效應。

該機構也指出，受惠於多項終端應用需求齊揚，各項零組件備貨強勁，晶圓代工產能自2020年起便供不應求，各廠紛紛調漲晶圓售價及調整產品組合以確保獲利水準。儘管整體產業歷經2020年第四季的高基期、突發性停電意外等外部因素影響，2021年第1季前十大晶圓代工業者總產值仍再次突破單季歷史新高，達227.5億美元，季增1%。

營收排名方面，該機構分析，台積電（2330）第一季營收以129.0億美元穩居全球第一，季增2%。主要營收貢獻來自7nm在超微（AMD）、聯發科（2454）（MediaTek）及高通（Qualcomm）訂單持續挹注下穩定成長，營收季增23%；16/12nm則受惠於聯發科5G RF transceiver及Bitmain礦機晶片需求強勁，營收季增近10%；而最受市場關注的5nm，受到最大客戶蘋果（Apple）進入生產淡季的影響，營收則有所下滑。

至於三星第一季營收為41.1億美元，季減2%，該機構分析，主要是德州奧斯汀Line S2於二月受暴風雪襲擊而斷電停工，至四月初才全數恢復生產，暫停投片將近一個月所致，故使其成為第一季少數營收衰退的晶圓代工廠之一。

至於聯電（2303）則在PMIC、TDDI、OLED DDI、CIS、及WiFi SoC等多項產品需求驅動下，除了產能利用率維持滿載，出貨動能亦相當強勁，在產能供不應求的情況下調漲價格，帶動第一季營收至16.8億美元，季增5%。

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