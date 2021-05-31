快訊

奎山中學無視疫情硬辦畢典 北市教育局怒罰72萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電拚高效節能半導體技術 每用1度電將替全球省4度

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導
台積電（2330）持續推動綠色製造與高效節能半導體技術。圖／路透
台積電（2330）持續推動綠色製造與高效節能半導體技術。圖／路透

台積電（2330）續推動綠色製造與高效節能半導體技術，依據工研院產業科技國際策略發展所（ ISTI）模型與參考美國節能經濟委員會研究推導分析，估計至2030年台積電每使用1度生產用電，能為全球減省4度電。

該機構研究，經濟發展與電力使用同步成長的趨勢，可因電子產品的導入與智慧產品的應用而產生脫勾，亦即透過資訊與通信科技（ICT）加值各行業的生產力，讓相同的資源（電力等）投入獲得更多產出。

數據分析，以半導體為核心的電子產品應用，民國119年（2030年）約可幫助全球節電10.7%，約當3.27兆度電；倘若考量半導體占電子產品比例、台積電市場占有率，台積電為客戶生產之產品將於民國119年幫助全球節電1,700億度，大約為生產用電的4倍以上。

隨著研究發展所帶來的產品與製程效能精進，台積電強調，持續實現更具能源效率的ICT應用，進而協助其他產業與民生節約能源。

台積電 半導體

延伸閱讀

台積電與三星電子的差距 愈來愈大！

新台幣持續升破各家半導體廠第2季財測使用的匯價基準

外資：蘋概股買點浮現

群聯接單 看到明年

相關新聞

台積電物聯網智慧節能系統 年創8500萬節能效益

台積電企業社會責任電子報今日指出，為致力實踐綠色製造，攜手美商應材與附屬設備供應商，針對非生產區的附屬設備，打造「iSy...

台積電拚高效節能半導體技術 每用1度電將替全球省4度

台積電（2330）續推動綠色製造與高效節能半導體技術，依據工研院產業科技國際策略發展所（ ISTI）模型與參考美國節能經...

集邦：第1季前十大晶圓代工業者產值再創單季新高

TrendForce研究顯示，受惠於多項終端應用需求齊揚，各項零組件備貨強勁，晶圓代工產能自2020年起便供不應求，各廠...

遠傳在亞東醫院導入遠距診療 看診看報告領慢箋免出門

遠傳電信（4904）協助亞東紀念醫院推動通訊診療門診服務，透過遠傳開發的遠距診療平台與院內系統的整合，民眾只要下載「遠傳...

威剛將推出全新世代CASTER系列 DDR5超頻電競記憶體

全球記憶體模組及快閃記憶體領導品牌威剛科技（3260）旗下電競品牌 XPG 為迎接最新 DDR5 的世代降臨，預計將於第...

鴻海攜手泰國國家石油公司 打造電動車開放平台

鴻海（2317）今天與泰國國家石油股份有限公司（PTT）簽署合作備忘錄，目標攜手為泰國電動車產業，建立以生產電動車（EV...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。