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台積電拚高效節能半導體技術 每用1度電將替全球省4度
台積電（2330）續推動綠色製造與高效節能半導體技術，依據工研院產業科技國際策略發展所（ ISTI）模型與參考美國節能經濟委員會研究推導分析，估計至2030年台積電每使用1度生產用電，能為全球減省4度電。
該機構研究，經濟發展與電力使用同步成長的趨勢，可因電子產品的導入與智慧產品的應用而產生脫勾，亦即透過資訊與通信科技（ICT）加值各行業的生產力，讓相同的資源（電力等）投入獲得更多產出。
數據分析，以半導體為核心的電子產品應用，民國119年（2030年）約可幫助全球節電10.7%，約當3.27兆度電；倘若考量半導體占電子產品比例、台積電市場占有率，台積電為客戶生產之產品將於民國119年幫助全球節電1,700億度，大約為生產用電的4倍以上。
隨著研究發展所帶來的產品與製程效能精進，台積電強調，持續實現更具能源效率的ICT應用，進而協助其他產業與民生節約能源。
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