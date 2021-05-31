廣宇檳城子公司維持六成生產人力 本月營收將受影響
鴻海集團線束廠廣宇（2328）今（31）日公告指出， 馬來西亞政府為防止新冠肺炎疫情擴散，實施行動管制令，下令所有私營企業自6月1日起至6月14日止停止營運，但允許特定製造產業仍可維持部份生產營運。本公司檳城子公司符合特定製造產業的規範，將配合政府政令管制員工進廠，維持六成生產人力。
至於泰國廠區及大陸廠區則未受影響，仍維持正常運作。
廣宇指出，本公司將維持嚴格的防疫措施，確保員工的健康與安全，取得防疫與生產的平衡，努力協調及恢復各廠區的產能以滿足客戶的交貨需求。
廣宇也明確指出，受疫情影響導致工作天數減少，本月營收將受影響，實際影響程度將待內部結算後依規定公告。
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