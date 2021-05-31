影／Arm：聯發科年底前推出其首款Armv9架構產品

矽智財大廠安謀（Arm）執行長 Simon Segars今(31)日於COMPUTEX線上展以「激發世界疫後復甦的潛能」為題發表演說。Simon Segars說，以Arm的技術投入為例，身為底層基礎架構技術的供應商，Arm致力於著眼在更長遠的應用挑戰，通過強化底層架構，提前部署，以因應未來所需。今年其推出的 Armv9架構，便是Arm長期投入開發而成，為未來十年各領域的運算應用奠下基礎。

Arm日前宣布推出全面運算解決方案，Simon Segars特別強調，聯發科（2454）是Arm的長期合作夥伴，正在運用Arm的全面運算解決方案來升級更新功能、觸及更大市場，將在今年底推出其首款基於Armv9架構的產品，將帶來效能、效率和安全性的優勢。

Simon Segars並表示，Arm的合作夥伴在此疫後復甦時期，運用科技創造安全、高效率的裝置與基礎設施方面占有領先地位，台灣更是其中的領導者。除了聯發科運用全面解決方案為其行動裝置帶來更多新功能，研揚科技（6579）也運用物聯網裝置在台北市打造智慧城市基礎建設，Johnson Control International的節能與減碳技術被運用在台北世貿大樓等。

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