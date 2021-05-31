遠傳在亞東醫院導入遠距診療 看診看報告領慢箋免出門

遠傳電信（4904）協助亞東紀念醫院推動通訊診療門診服務，透過遠傳開發的遠距診療平台與院內系統的整合，民眾只要下載「遠傳Health健康+遠距診療App」，即可一站式進行自助掛號、候診叫號及視訊看診，在兼顧一般民眾急、慢性病患的就醫需求之下，可以降低不必要的出入醫院頻率與染疫風險。

「遠傳Health健康+遠距診療App」提供民眾註冊、預約掛號，醫師透過診間行動裝置於雲端虛擬門診叫號、看診，提升線上門診看診效率與方便性。不同於由護理師電話叫號、LINE視訊看診的簡易模式，這套整合平台則取代了所有人工流程，並完善通訊診療影像病歷機制，透過這個完整的系統，未來民眾將可享有更便利更高品質的醫療服務。

亞東醫院通訊診療門診收費比照一般門診標準，同樣納入健保給付。包括回診看報告、慢性病患者、需要追蹤治療者，都能藉由通訊診療門診的服務，取得醫師專業診斷、開立處方箋、判讀檢驗報告，病患不至於因為防疫不敢出門而中斷了醫療與用藥，或自行做了錯誤的判斷造成延誤就醫，讓常規醫療可以正常運作。

亞東醫院自今年5月22日推出遠距醫療門診服務，包括心臟內科、家醫科、新陳代謝科、小兒科、泌尿科、肝膽腸胃科、放射腫瘤科、神經內科、精神科、婦產科、一般外科、骨科、小皃外科、神經外科、腎臟科、過敏免疫風溼科、眼科，共計17個專科別均開設通訊門診。民眾掛號反應熱烈，已超過570人掛號，且呈現快速成長，一周的門診量達101診次，顯示疫情當前，民眾仍有醫療需求。

遠傳本周導入的遠距診療平台，透過科技及流程簡化，可節省通訊診療門診在預約掛號、視訊作業溝通、連線安排等所需的大量人力，讓通訊診療的量能可支持大規模門診服務，醫師端除了與病患進行線上互動外，從門診掛號到相關病歷系統採自動接軌，並支援看診時的影像病歷。

商品推薦