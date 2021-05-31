精誠發表大氣服務方案架構 加速氣象科學研究
精誠資訊旗下雲服務品牌GARAOTUS於今天開展的2021台北國際電腦展中，首度發表結合人工智慧及高效能運算的大氣服務方案架構，可協助全球面對氣候暖化等環境問題。
精誠發布新聞稿指出，現階段GARAOTUS將著重於協助台灣加速發展氣象科學研究，未來計劃將相關服務應用推廣至亞太各地。
精誠表示，GARAOTUS憑藉過去在智慧醫療領域的技術應用，以及與災防領域相關機構的合作經驗，將技術架構延伸應用在大氣領域，並首度於台北國際電腦展（Computex）線上展發表大氣服務方案架構（Atmospherics as a Service）。
根據精誠說明，大氣服務方案架構透過設計大氣領域研究的MLOps（機器學習作業），整合大氣模型的服務應用層，可提升運算時間與驗證預測結果，協助全球共同面對因氣候暖化對環境造成的影響，以及間接造成的缺水與缺電等民生問題，包括地震及海嘯等天然災害。
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