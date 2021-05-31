快訊

1萬7500劑疫苗3天打完 盧秀燕嗆中央「現在是怎樣？」

民間幫忙買疫苗 陳時中：媒體報導的有10個單位沒來

精誠發表大氣服務方案架構 加速氣象科學研究

中央社 / 台北31日電

精誠資訊旗下雲服務品牌GARAOTUS於今天開展的2021台北國際電腦展中，首度發表結合人工智慧及高效能運算的大氣服務方案架構，可協助全球面對氣候暖化等環境問題。

精誠發布新聞稿指出，現階段GARAOTUS將著重於協助台灣加速發展氣象科學研究，未來計劃將相關服務應用推廣至亞太各地。

精誠表示，GARAOTUS憑藉過去在智慧醫療領域的技術應用，以及與災防領域相關機構的合作經驗，將技術架構延伸應用在大氣領域，並首度於台北國際電腦展（Computex）線上展發表大氣服務方案架構（Atmospherics as a Service）。

根據精誠說明，大氣服務方案架構透過設計大氣領域研究的MLOps（機器學習作業），整合大氣模型的服務應用層，可提升運算時間與驗證預測結果，協助全球共同面對因氣候暖化對環境造成的影響，以及間接造成的缺水與缺電等民生問題，包括地震及海嘯等天然災害。

精誠 暖化 電腦展

延伸閱讀

王美花：落實投資台灣三大方案 今年底突破1兆元

別讓玉蘭花之亂重來 工鬥團體籲「勞工紓困別抄去年」

高雄市補助居隔者每日500元3個月 防疫旅館補助至年底

九成二上班族疫情生活大不易 最怕減薪、減班、無薪假

相關新聞

Arm：聯發科年底將推出其首款Armv9架構產品

矽智財大廠安謀（Arm）執行長 Simon Segars今(31)日於COMPUTEX線上展以「激發世界疫後復甦的潛能」...

聯發科歡慶24歲生日 蔡明介期許站在更好的位置往前

聯發科（2454）在5月28日歡慶24歲生日，董事長蔡明介除拍攝公司慶生影片「Pursuing Extraordinar...

遠傳在亞東醫院導入遠距診療 看診看報告領慢箋免出門

遠傳電信（4904）協助亞東紀念醫院推動通訊診療門診服務，透過遠傳開發的遠距診療平台與院內系統的整合，民眾只要下載「遠傳...

集邦：第1季前十大晶圓代工業者產值再創單季新高

TrendForce研究顯示，受惠於多項終端應用需求齊揚，各項零組件備貨強勁，晶圓代工產能自2020年起便供不應求，各廠...

疫情嚴重不敢去醫院 遠傳為亞東導入遠距醫療

疫情嚴峻，醫院配合防疫政策降載，民眾更不敢輕易靠近醫院，遠傳電信協助亞東紀念醫院推動通訊診療門診服務，透過遠傳開發的遠距...

外資上週買超70.15億 新光金位居加碼週冠軍

證交所統計，外資上週在集中市場買超新台幣70.15億元，偏好金融股，買超新光金最多，聯電則成提款機，為外資賣超張數最多的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。