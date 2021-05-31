TrendForce：第1季前十大晶圓代工業者總產值將再創高

集邦科技（TrendForce）研究顯示，儘管整體產業歷經2020年第4季的高基期、突發性停電意外等外部因素影響，2021年第1季前十大晶圓代工業者總產值仍再次突破單季歷史新高，達227.5億美元，季增1%。

TrendForce認為，第2季晶圓代工仍將處於供不應求態勢，平均銷售單價亦持續上揚，有望推升第2季各大業者營收表現，主是在上半年並沒有明顯的產能擴充下，各項零組件拉貨動能依然強勁，各廠產能利用率普遍維持滿載。

TrendForce指出，各國政府介入車用晶片生產排程，恐將擴大產能排擠效應。總結，第2季前十大晶圓代工業者總產值有望再次創單季新高，季增1%至3%。

TrendForce指出，受惠於多項終端應用需求齊揚，各項零組件備貨強勁，晶圓代工產能自2020年起便供不應求，各廠紛紛調漲晶圓售價及調整產品組合以確保獲利水準。

營收排名方面，據TrendForce統計，台積電（2330）第1季營收以129.0億美元穩居全球第一，季增2%，主要營收貢獻來自7nm在超微（AMD）、聯發科（2454）（MediaTek）及高通（Qualcomm）訂單持續挹注下穩定成長，營收季增23%。

台積電16／12奈米則受惠於聯發科5G RF transceiver及Bitmain礦機晶片需求強勁，營收季增近10%；而最受市場關注的5奈米，受到最大客戶蘋果（Apple）進入生產淡季的影響，營收則有所下滑。

TrendForce統計指出，三星第1季營收為41.1億美元，季減2%，主要是德州奧斯汀Line S2於2月受暴風雪襲擊而斷電停工，至4月初才全數恢復生產，暫停投片將近一個月所致，故使其成為第1季少數營收衰退的晶圓代工廠之一。

聯電（2303）則在PMIC、TDDI、OLED DDI、CIS、及WiFi SoC等多項產品需求驅動下，除了產能利用率維持滿載，出貨動能亦相當強勁，在產能供不應求的情況下調漲價格，帶動第1季營收至16.8億美元，季增5%。

據TrendForce統計，格羅方德第1季營收達13億美元，季減16%，受其出售新加坡8吋晶圓廠Fab3E予世界先進（VIS）影響，今年第1季起已不再有任何來自該廠客戶的最終採購（Last time buy）或未消化訂單（Backlog order），導致格

羅方德成為第1季少數營收衰退的晶圓代工廠之二。

中芯國際第1季營收達11億美元，季增12%，主要動能來自Qualcomm、MPS大幅投產015/0.18um PMIC，以及40奈米RF、MCU、WiFi的強勁需求，此外40/28米HV製程DDI產品投片亦有顯著的提升。

TrendForce指出，中芯去年在被列入實體清單前，已備有相當高的零組件及原物料庫存，故目前各項營運皆正常運作。

力積電受惠於12吋廠包括Specialty DRAM、DDI、CIS及PMIC產品投片持續挹注，加上平均銷售單價上漲，第1季首度超越高塔半導體，營收達3.9億美元，季增14%。

高塔半導體第1季營收約略持平去年第4季，達3.5億美元，季增1%，主要動能來自RF SOI及工業用、車載相關電源管理IC 等穩定貢獻，並在今年規劃額外投資1.5億美元進行小規模擴產，產能預計於下半年開出。

據TrendForce統計，世界先進（5347）持續受惠於大尺寸DDI、PMIC、及車用的復甦，加上平均銷售單價上漲，第1季營收達3.3億美元、季增7%。

華虹半導體第1季營收達3億美元，季增9%，主要受惠於NOR Flash、CIS、MCU與IGBT等客戶需求旺盛，8吋廠產能全數維持滿載且需求穩定，而無錫12吋廠在Specialty IC各產品平台順利量產下，產能利用率正迅速攀升，擴產計劃亦優於預期。

上海華力第1季營收近3億美元，季減2%，主要營收貢獻仍來自於65/55奈米，目前正積極開發的14奈米仍在驗證導入階段，故尚未貢獻營收。

TrendForce強調，需特別提到的是，第九名華虹半導體與第十名的上海華力同屬華虹集團（Hua Hong Group），若合併計算，則華虹集團第一季總營收達6億美元，位居第六名。

而第十名則由東部高科（DBHitek）遞補，其持續受惠於8吋PMIC、MEMS、CIS的穩定需求，平均銷售單價亦有小幅提升，第1季營收達2.2億美元，季增7%，但目前東部高科產能利用率已滿載且無擴產計畫，因此未來營收成長僅仰賴平均銷售單價的提升，整體成長幅度相對受限。

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