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英特爾攜手聯發科 打造5G產品

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

英特爾Intel）於今(31)日COMPUTEX開幕主題演講中，宣布推出首款5G產品Intel 5G Solution 5000，是由英特爾與聯發科（2454）等攜手打造。

COMPUTEX開幕主題演講由英特爾執行副總裁Michelle Johnston擔綱，執行長基辛格（Pat Gelsinger )也有現身說法。

同時，英特爾在這次演講中，也由業務行銷暨公關事業群客戶運算業務副總裁Steve Long，負責發表Intel 5G Solution 5000，強調這是為次世代PC體驗所打造的5G產品，同時也是英特爾首款5G產品，由英特爾與聯發科合作，包括Acer、ASUS、HP預計於今年就會推出相關具備5G連網能力的電腦，2022年時將有超過29款設計。

英特爾 5G Intel

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