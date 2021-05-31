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英特爾續與聯發科合作5G筆電 明年底前終端推30款設計

經濟日報 / 記者謝佳雯/台北即時報導

電腦中央處理器（CPU）廠英特爾Intel）今（31）日於台北國際電腦展（COMPUTEX）2021上宣布，第11代Intel Core處理器產品線新增2名成員，為次世代PC體驗而生的首款5G產品－Intel 5G解決方案5000，且再次與聯發科（2454）合作，並獲得宏碁（2353）、華碩（2357）等客戶採用，至明年底前，終端產品將推出超過30款設計。

Intel 5G解決方案5000，是英特爾引薦其首款具備全球電信營運商認證的5G M.2解決方案，可於隨處提供相較Intel Gigabit LTE將近5倍的速度提升。

英特爾為次世代PC體驗，就5G數據機解決方案的產品定義、 開發、認證、支援與聯發科達成合作夥伴關係，並由廣和通（Fibocom）提供5G M.2解決方案（FM350-GL）。

宏碁、華碩和HP預計為今年首波採用Intel 5G解決方案5000的OEM業者，讓搭載第11代Intel Core U系列與H系列處理器的筆記型電腦具備現代連結性。英特爾指出，此一氣勢將延續至2022年並預計推出超過30款設計。

英特爾指出，高速5G連結性與Intel Wi-Fi 6/6E（Gig+）相互結合，於所有網路類型達成無縫體驗。隨著英特爾設下筆電運算新標竿，Wi-Fi和5G將是支持未來所有連接性需求的主要支柱。

Intel 5G解決方案5000建立於近期宣布的兩個生態系夥伴合作案：中國移動、HP和聯發科，以及DoCoMo和HP，開啟全面連網PC的新世代。

5G Intel 英特爾

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