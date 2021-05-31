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泰國疫情嚴峻 泰金寶、廣明、台達電高度警戒

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

泰國疫情近期急遽升溫，泰國昨（30）日Covid-19 一天確診人數超過4,500人，台灣廠商包含泰金寶（9105）、台達電（2308）、廣明（6188）、光寶（2301）等均在泰國設廠，也面臨疫情的威脅。

昨日泰國一天一口氣新增4,528 例新Covid-19 病例和24人死亡，使該國迄今為止的總感染人數達到154,307和1,012人死亡。據悉，這次泰國疫情較為嚴重的區域為曼谷與東南部。

泰國曼谷疫情嚴峻，泰金寶也受到衝擊，傳出旗下碧武里工廠因染疫人數達2400人，泰國政府已祭出封廠，並要求派駐醫護人員到廠內設置簡易隔離設施，讓當地外籍及輕症員工可就近醫治，藉此降低泰國醫療院所負擔。

據悉，泰國佛丕府官員已發出公文，下令除獲得疾病管制官員的授權，泰金寶位於當地的碧武里工廠，28天內禁止人員進出，違者可依《傳染病法》判處1年以下監禁或泰銖10萬元的罰款。碧武里工廠是泰金寶在泰國最大的工廠。

對此泰金寶母公司金寶（2312）今（31）日回應，由於泰國政府要求有外勞的公司需設立FQ（Factory Quarantine ）即廠內隔離區域，供泰國政府衛生部門派醫護人員進駐使用，舉凡外國籍員工確診或疑似確診均進入FQ區域待診治。

泰金寶-DR上週公告表示，從5月20日至6月3日暫停碧武里工廠部分產線及進行消毒，已有配套措施支援產線緊急需求，對整體營運無重大影響。泰金寶發布重大訊息說明，自疫情以來，泰金寶於碧武里及馬哈差廠區均訂立35項防疫規範，也密切與疾病防疫中心、馬哈差衛生局及碧武里衛生局合作。

對於泰國廠狀況，台達電今日表示，泰國廠狀況很正常，由於有很嚴格的防疫措施，確診人數不高，沒有對營運造成影響。

廣明也表示，由於在泰國工廠位在鄉下，雖地區有傳出零星個案，但是公司沒有人確診，因此工廠運作一切正常。

泰金寶 泰國 疫情

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