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凱美今年度營運方針 致力產品研發、取得各大廠認證
被動元件廠凱美（2375）在致股東報告書中，於今年度營業計畫概要方面，將透過大批量採購來降低原材料的採購成本，不斷改善和優化製造工藝，提升設備完好率和人均，從而提高成品率，有利於生產成本的控制，再加上整合集團資源，提升營運效率降低管理成本。
董事長翁啓勝表示，針對凱美今年度經營方針，將持續投入新產品及新技術的研發，拓展新客戶及開發產品的運用的廣度及深度，以及精進製程研究，嚴格控管品質，管控成本和交期等。
在產銷政策部分，公司擁有完善和靈活的產銷體系，可以針對客戶的不同需求作出極其快速的反應，將公司的技術服務前移至客戶的設計、試驗、改進的全過程中，從成本性能等各方面為客戶提供定制式服務，形成快速靈活的市場應變能力和機制，多方蒐集產業上中下游競爭對手、環境及政令法規相關訊息，提供經營層級做出正確的決策及研發方略。
翁啓勝進一步說明，看待全球經濟景氣，仍面臨多項潛在風險，拜登政府上任後，堅定執行美國優先，支持產業回流，中國大陸經濟持續下滑，無時無刻面臨外部競爭環境、法規及總體經營環境之影響，公司將致力於產品改良研發並積極取得各大廠之認證，以備隨時迎接未來成長的契機。
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