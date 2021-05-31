車用5G帶動需求 奇力新、台慶科2電感廠下半年業績續旺

今年以來被動元件需求旺盛，其中，電感受到全球5G需求持續放大，再加上車用領域更是拉貨積極，使得電感不僅今年全年需求及價格均看正向，業者認為，電感全球需求有機會走二年的上升趨勢，國內二大電感廠奇力新（2456）及台慶科（3357）業績可望一路旺到下半年。

受到營運看好，今（31）日奇力新股價重新站回百元關卡，後市有機會再向上挑戰季線反壓，另外，台慶科今日股價表現更為強勁，早盤開高走高之後，盤中股價強勢鎖住漲停板，今日漲停價來到151.5元，是本波台慶科股價自低檔反彈以來的新高，後市同樣將進一步挑戰季線關卡。

業者表示，在電感市場需求方面，包含RF和EMI（無限收發）等，總體功率電感從4G手機到5G手機用量將成長20%至25%，而奇力新的Molding Choke均為功率電感，在當前電感市況佳的狀況下，奇力新第2季的出貨表現可望較今年首季小幅提升，市場法人也預期，今年奇力新的電感營收將有年增雙位數表現。

在車用電感部分，應用涵蓋中控語音系統、電動照後鏡、天線、充電器、ADAS等，受惠於車市去年第3季起復甦，法人看好在車用電感出貨量持續攀升下，也推升奇力新的業績成長的重要動能。

台慶科去年營運成長，今年受惠下游主要應用市場PC、網通、消費電子也都仍具成長動能，預期今、明年新的應用持續出來，對電感元件市場成長看好。其中，車用電子及網通相關又是公司相對看好的領域。配合新產品開發時程，目前車用產品佔營收比重約在16%，網通產品目前的佔比約在22%，未來將持續看成長。

台慶科去年進行產能擴產，該公司今年以來新產能營運設備也已陸續進駐中，多數新增產線都可望在第二季底前到位，其中近年接單及出貨更好的網路變壓器產品，今年將預計擴產一倍，預計第一階段擴產7月擴產完成，貢獻營收約20至25%的營收成長貢獻，將是今年營運成長動能。

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