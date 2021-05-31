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國巨併入美商基美後 蘋果供應鏈廠區新增四個
蘋果（Apple）發布2021年供應商責任報告，並公布2020年200大供應鏈名單，被動元件廠國巨（2327）併入美商基美後，旗下蘋果認證的廠區由原先的三處增加到七處。
在蘋果公布的200大供應鏈名單，基美因併入國巨而被移除，而國巨的蘋果認證廠區則納入基美的中國廠、墨西哥廠、泰國廠、越南廠等，整體來看，國巨旗下蘋果供應鏈廠區從原來的三個廠區增至七個。
國巨今日受惠於市場傳出，國巨漲價觸角從通路商、小型合約客戶延伸到一線大型組裝廠，再加上馬來西亞政府因應疫情再起，祭出封城措施，國巨有望迎來轉單等兩大題材助攻下，以及台股盤中上漲逾200點，國巨早盤股價最高來到511元，隨後在500元上下震盪。
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