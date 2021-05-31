東京奧運將登場 英特爾積極參與商機

東京奧運將於7月23日至8月8日間登場，雖然今年仍然持續受到新冠疫情的干擾，但全球電腦中央處理器（CPU）龍頭英特爾（Intel）仍積極參與商機。

2021台北國際電腦展（COMPUTEX）今（31）日登場，英特爾今年以「釋放創新（Innovation Unleashed）為主題發表專題演講，即將登場的東京奧運也是首場專題演講的重點之一。

英特爾奧運計畫總經理Rick Echevarria指出，該公司與奧林匹克運動會（Olympic Games）合作，將東京奧運視為一真實體驗的創新實驗室，並對運動賽事、賽事營運、運動員表現、主辦城市基礎建設等多個面向投入新技術。

他指出，英特爾推出「3D運動員追蹤技術（3DAT, 3D Athlete Tracking Technology）」，結合3D攝影機、Intel

Xeon處理器、Intel Optane Memory效能、以及網路技術加速能力，無須笨重的各式感應器即可建立運動員細質（fine-grain）骨骼動作分析。

英特爾也深入參與奧林匹克委員會的資料蒐集計畫，以處理器的領先效能優勢，提供賽事即時分析，協助達成以資料為基礎的高品質決策，在面對賽事營運的複雜度時亦提升觀眾體驗。

Echevarria指出，英特爾所學習到的經驗，先前已投入於澳洲網球公開賽和雪梨皇家復活節農展會（Sydney Royal

Easter Show）等活動。

東京奧運舉辦期間，英特爾將與十多位世界級合作夥伴，於主辦城市的80%場館提供英特爾技術。

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