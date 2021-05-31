權證交易破億 長榮、萬海、聯發科及友達權證交易熱絡

長榮（2603）、萬海（2615）、聯發科（2454）及友達（2409）今(31)日的認購權證交易持續熱絡，午盤之前的成交量已突破億元。

今日午盤之前的權證交易中，熱門認購權證前十檔標的為：長榮萬海聯發科友達加權指數台積電（2330）群創（3481）聯電（2303）中鋼（2002）及聯詠（3034），其中，長榮、萬海、聯發科及友達的認購權證成交量在午盤之前，更突破億元。

近期投資人操作權證也屬短線交易居多，長榮認購權證已多日持續單日交易超過億元，五天來，萬海及友達也有四天超過億元；聯發科則是今日午盤之前的成交量即超過億元。

權證發行商表示，很多投資人近期也把權證當現股操作，往往是今日買、隔日賣，尤其是槓桿倍數大的權證更被投資人相中買進，也因此對現股的股價波動產生一定影響程度。

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