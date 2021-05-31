台北國際電腦展登場 英特爾秀與鴻海等台廠的抗疫實力

2021台北國際電腦展（COMPUTEX）今（31）日登場，電腦中央處理器（CPU）龍頭英特爾（Intel）在首場主題演講上，秀出與鴻海（2317）、廣達（2382）集團、華碩（2357）、宏碁（2353）、中華電信（2412）等台廠的抗疫布局和實力。

今年的台北國際電腦展自今天起至6月30日以虛實整合方式登場，英特爾今年以「釋放創新（Innovation Unleashed）為主題發表專題演講。

今天早上的專題演講上，英特爾由執行副總裁MichelleJohnston Holthaus也將與英特爾業務行銷暨公關事業群客

戶運算業務副總裁Steve Long，以及英特爾資料平台事業群Xeon和記憶體事業部總經理Lisa Spelman等人，一同分享英特爾如何擴大科技潛力、並進一步擴大整個人類潛力的創新。

亞洲國家的新冠肺炎疫情依舊相當嚴重，英特爾這次在專題演講上特別對外說明「疫情因應科技計畫（PRTI, Intel

Pandemic Response Technology Initiative）」

英特爾1年前發表PRTI，以自身技術強化健康照護、教育、經濟復甦，發展創新解決方案，投資技術以降低未來可能的危機，至今已參與170個組織內的230項專案。

英特爾和華碩、VSee率先與臺北市立聯合醫院合作，推進智慧行動醫療計畫，打造智慧醫療行動車用於臺北市立聯合醫院和平院區。

英特爾指出，搭載其處理器平台架構整合AES技術，保護病患隱私個資，搭配VSee的SaaS雲平台強大功能，可讓不同地區的醫師同時進行線上諮詢，病患家屬亦可參與看診過程，診療結束後，資料將自動上傳雲端，並可與醫院內部資訊系統整合，更即時便利。

今年4月英特爾鎖定RISE 2030策略和下一個十年的企業責任目標，將PRTI計畫以及技術專家、英特爾志工轉換至Intel RISE科技計畫（IRTI, Intel RISE Technology Initiative），並額外投入2,000萬美金。

英特爾指出，另外一個創新的例子是台灣的5G InnovationCenter，該中心協助5G生態系製造商研發、測試、調整與5G相關的設備與解決方案，英特爾為此投入前期資金，提供以Intel FlexRAN軟體與硬體為基礎的5G端到端（end-to-end）環境。

同時，英特爾與廣達集團合作多年，雲達（QCT）於2018年發表全球首款雲端原生網路（cloud native network）。雲達與中華電信將延續相關合作，讓開放式架構能夠在英特爾環境執行。

英特爾表示，鴻海科技集團也致力提供客戶全方位的5G專網（5G private network）技術，例如向FHNet提供技術支援，於台北的醫院內開發智慧機器人，降低健康照護人員的病毒傳播風險。

英特爾認為，數位世界與現實世界越來越密不可分，永續性發展日益重要，生產、使用、處理電子產品等環節，深深影響著我們居住的地球。

英特爾表示，綠色環保深植於宏碁的DNA之中，並加入i100倡議（i100 initiative），計畫2035年將100%使用可再生能源。

英特爾指出，2020年，宏碁已出貨6百萬個無塑化劑產品，超過880萬個產品使用回收塑膠，宏碁筆電更全線採用回收紙作為包裝材料。

宏碁推出以永續性為中心思想的Aspire Vero筆記型電腦，大多數零件均使用「消費後塑膠再生料（post consumer recycled plastic）」，並搭載最新第11代英特爾核心處理器，同時提供高效能運算與絕佳能源效率。

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