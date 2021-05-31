COMPUTEX開幕演講 英特爾攜手聯發科打造5G產品

英特爾（Intel）於今(31)日COMPUTEX開幕主題演講釋出利多，該公司推出首款5G產品Intel 5G Solution 5000，是由英特爾與聯發科等攜手打造。

英特爾COMPUTEX開幕主題由該公司執行副總裁Michelle Johnston擔綱，執行長基辛格（Pat Gelsinger )也有現身說法。

英特爾在這次演講中，特地發表Intel 5G Solution 5000，是為次世代PC體驗所打造的5G產品，同時也是英特爾首款5G產品，由英特爾與聯發科合作，包括Acer、ASUS、HP預計於今年就會推出相關具備5G連網能力的電腦，2022年時將有超過29款設計。

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