快訊

因「3+11」被指防疫破口 范雲終於現身回應了

QA解惑／日本為何選擇AZ疫苗送給台灣？有哪些問題待協商？

COMPUTEX開幕演講 英特爾攜手聯發科打造5G產品

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導
英特爾（Intel）於今(31)日COMPUTEX開幕主題演講釋出利多，該公司推出首款5G產品Intel 5G Solution 5000，是由英特爾與聯發科等攜手打造。美聯社
英特爾（Intel）於今(31)日COMPUTEX開幕主題演講釋出利多，該公司推出首款5G產品Intel 5G Solution 5000，是由英特爾與聯發科等攜手打造。美聯社

英特爾Intel）於今(31)日COMPUTEX開幕主題演講釋出利多，該公司推出首款5G產品Intel 5G Solution 5000，是由英特爾與聯發科等攜手打造。

英特爾COMPUTEX開幕主題由該公司執行副總裁Michelle Johnston擔綱，執行長基辛格（Pat Gelsinger )也有現身說法。

英特爾在這次演講中，特地發表Intel 5G Solution 5000，是為次世代PC體驗所打造的5G產品，同時也是英特爾首款5G產品，由英特爾與聯發科合作，包括Acer、ASUS、HP預計於今年就會推出相關具備5G連網能力的電腦，2022年時將有超過29款設計。

英特爾 5G Intel

延伸閱讀

勤誠、營邦營收 先蹲後跳

宏碁發表四款新Chromebook 領先業界推17吋大螢幕機種

COMPUTEX線上展31日登場 英特爾營收長開幕演說

聯發科 攻非手機業務

相關新聞

聯發科歡慶24歲生日 蔡明介期許站在更好的位置往前

聯發科（2454）在5月28日歡慶24歲生日，董事長蔡明介除拍攝公司慶生影片「Pursuing Extraordinar...

十銓提高居家上班比例 加碼萬元端節抗疫補助金

記憶體品牌及模組大廠十銓科技 (4967) 有鑒於疫情仍舊險峻，為照顧員工身心健康及家庭，專案提撥每名員工1萬元端節及防...

十銓再提高居家上班比例 並與地區醫院達成合作協議

十銓科技（4967）今（31）日表示，由於疫情仍舊險峻，為照顧員工身心健康及家庭，專案提撥每名員工一萬元端節及防疫補助金...

強攻股東經濟學 鴻海電商平台可購樂如何靠差異突圍？

台灣史上破天荒首次上市櫃公司股東會延期召開，防疫生活變新常態，鴻海集團旗下電商平台-可購樂，大搶網購升溫商機，從5月24...

晶心科6月3日舉辦RISC-V CON線上研討會

聯發科（2454）轉投資的嵌入式CPU IP供應商晶心科（6533）將於6月3日舉辦RISC-V CON線上研討會。

富邦證券輔導太康精密6月1日興櫃掛牌

富邦證券輔導的太康精密（6833）將於6月1日興櫃掛牌。富邦證券資深副總經理吳春敏表示，太康精密設立於2002年11月，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。